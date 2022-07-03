نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم الاحد 3 يوليو 2022 الموافق 4 ذو الحجة 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم من خلال موقع ثقفني عروض بنده اليوم الاحد 3 يوليو 2022 حيث توفر شركة بنده السعودية الكثير من التخفيضات اليومية والاسبوعية في كافة فروعها بالمملكة، وتعد أسواق بنده من اشهر الأسواق في السعودية والتي تمتلك قاعدة كبيرة جداً من العملاء والزبائن لذلك يبحث الالاف بشكل يومي عن عروض بنده اليوم الجديدة، وهو ما نوفرة لكم بشكل يومي من خلال موقعنا.

عروض بنده اليوم الاحد 3 يوليو 2022

توفر عروض بنده اليوم أقوي تخفيضات وعروض الصيف التي تحتوي علي خصومات كبري من شركة بنده في جميع فروعها، ومن اهم هذه العروض هي المعلبات والمنتجات الغذائية الطازجة التي يحتاجها المنزل بشكل يومي واساسي، ويمكنك التسوق الان من خلال بنده والحصول علي مايونيز هاينز الشهي بسعر لا يقارن حيث توفره بنده بسعر 12.95 ريال للحبة الواحدة بدلاً من سعرة الأساسي وهو 20.95 ريال.

اقوي عروض بنده السعودية تحتوي علي أشهي طحينة فاخرة من حلواني بأقوى الأسعار والتخفيضات حيث توفرها بنده وهايبر بنده اليوم بسعر 29.95 ريال للحبة الواحدة بدلاً من سعر 42.95 ريال سعودي، وتضم عروض الصيف من بنده وهايبر بنده السعودية علي طحين فاخر كويتي 1 كيلو بسعر 10.95 ريال لـ 3 حبات بدلاً من سعر 16.50 ريال.

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية

اخر عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية توفر لعملائها تخفيضات كبري علي شبيهة قشطة المراعي 170 جرام بسعر 15.95 ريال لـ 6 حبات بدلاً من سعر 27 ريال كما انها تحتوي أيضا علي قشطة طازجة ندي 100 جرام بسعر 4.95 ريال لـ 2 حبة بدلاً من 7 ريال ويمكنك شراء كرز حامض حلو داري 350 جرام بسعر 26.95 لـ 2 حبة بدلاً من سعر 53.90 ريال.

نشرة عروض بنده وهايبر بنده السعودية تحتوي علي مكعبات مرقة الدجاج من ألوها 24 حبة وزن 20 جرام تتوفر في بنده وهايبر بنده بسعر 13.95 ريال سعودي بدلاً من 27.90 ريال، وتضم عروض بنده الجديدة تخفيضات علي زيت زيتون للطبخ من نادك 1.5 لتر بسعر 22.95 ريال بدلاً من 35.95 ريال ويمكنك الحصول علي كافة المستلزمات الشخصية الخاصة بطفلك مثل كلوت بامبرز الصندوق الجامبو بسعر 79.95 ريال للحبة بدلاً من 104.95 ريال.