شوف عروض اكسترا اليوم ولمدة 10 أيام خصم يصل ل 70% تسوق الآن

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شركة اكسترا تكون من الشركات الكبيرة والناجحة التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، كما أن هذه الشركة تستمر في تقديم ومنح أكبر العروض مع أقوى الخصومات الرائعة التي تتوافر من قبل شركة اكسترا، وكذلك فإن شركة اكسترا استطاعت تقديم وإعطاء العديد من العروض والخصومات بالسعر القليل المتوافق مع كل مقيم في المملكة العربية السعودية، وأيضًا تعتبر شركة اكسترا من الشركات التي تختص في البيع لكل الكهربائيات والإلكترونيات بالتجزئة معها الأجهزة والأدوات المنزلية.
عروض اكسترا السعودية
تكون شركة اكسترا من إحدى الشركات المتخصصة لبيع كافة الكهربائيات والإلكترونيات بالسعر الذي يتوافق مع كل فرد داخل المملكة العربية السعودية حتى يحصل ينال العديد من الأفراد على كل ما يريدونه ويحتاجون له سواء كان ذلك من الأجهزة المنزلية والكهربائية وأيضًا الإلكترونية.
حيث أن شركة اكسترا تعد من ضمن الشركات المساهمة التي استطاعت الدخول إلى الأسواق المركزية والمالية في المملكة.
عروض اكسترا السعودية
- سعر هاتف من النوع آبل آيفون 12 حجم 128 جيجا بايت 5 جي رام باللون الأبيض يكون 2849 بدلًا من 4049 ريال سعودي.
- المكيف الجداري من النوع ميديا 18300 وحدة التنظيف الذاتي بارد يكون بسعر 2299 بدلًا من 3199 ريال سعودي.
- المكيف الشباك من النوع جنرال 20500 وحدة يكون بسعر 1499 بدلًا من 2199 ريال سعودي.
- مكيف الشباك من النوع جري 21400 وحدة الحرارية الحار أو البارد يكون بسعر 1849 بدلًا من 2099 ريال سعودي.
- هاتف من النوع آبل آيفون 13برو ماكس حجم 256 جيجا بايت 5 جي رام باللون الأخضر يكون بسعر 4999 بدلًا من 5699 ريال سعودي.
تخفيضات اكسترا
- هاتف من النوع شاومي ريد مي نوت 10 إس سعة 128 جيجا بايت باللون الأزرق يكون بسعر 749 بدلًا من 949 ريال سعودي.
- المكيف الجداري من النوع كلاس برو 18000 وحدة لتوزيع الهواء في 4 نواحي الحار والبارد يكون بسعر 1999 بدلًا من 2799 ريال سعودي.
- المكيف الجداري من النوع كلاس برو 12000 وحدة روتاري البارد سعره يكون 1799 بدلًا من 2299 ريال سعودي.
- شاشة التلفزيون من النوع تي سي ال حجم 55 بوصة عالي الدقة يكون بسعر 1799 بدلًا من 2759 ريال سعودي.
- يبلغ سعر تلفزيون كلاس برو 50 بوصة الذكي UHD 1349 بدلاً من 2499 ريال سعودي.
- تلفزيون سامسونج الذكي 65 بوصة فائق الدقة سيتراوح سعره من 4799 ريال سعودي إلى 3299 ريال سعودي.
- تباع شاشة تلفزيون ال جي عالية الدقة مقاس 55 بوصة بسعر 2899 ريالاً بدلاً من 4499 ريالاً سعوديًا.
- شاشة تلفزيون سوني مقاس 65 بوصة تدعم نظام التشغيل Android Ultra HD وتبلغ تكلفتها 3899 ريالاً بدلاً من 4299 ريالاً. شاشة 55 بوصة HDTV Class Pro مع دعم Android لـ 1699 بدلاً من 2799 ريال سعودي.
- سعر شاشة تلفزيون سامسونج 85 بوصة عالي الدقة هو 7499 بدلاً من 12999 ريال سعودي.
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