شوف مجله عروض بنده الأحد 3 يوليو 2022 تخفيضات كبيره للغايه بمناسبه عيد الأضحى

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عمر شويل - جدة نقدم لكم من خلال هذا المقال عروض بنده الاحد والتي تعد من افضل العروض حيث تأتي في المرتبة الأولي دائما ومن بعدها تأتي باقي العروض حيث يسعي العديد من المواطنين لمعرفه المنتجات التي تقدمها عروض بنده الأحد ومعرفها أسعارها حيث ان هناك عمليات بحث متكرره في الفترة الأخيرة حيث شهدها محرك البحث جوجل في الفترة الأخيرة لذالك سنقدمها لكم من خلال موقع ثقفني كي تسفيدوا من المنتجات التي تقدمها وتحتوي عليها.

عروض بنده الاحد

تشمل عروض بنده في يوم الأحد كافه أنواع المنتجات والسلع التي لا بد من الاستفادة منها حيث تحتوي علي جوالات حيث تقدم جوال نوكيا وريلمي ايضا وجوال اوبو وشاومي أيضا وشاشات تليفونيه بكافه أنواعها واحجماها أيضا بخصم كبير للغايه كما تحتوي علي جميع الأجهزة الكهربائية بخصومات تصل إلى 50% في كافه الفروع الخاصة بها في جده والرياض ومكه لذالك سارعوا في الذهاب لأقرب متجر او هايبر تابع لبنده.

مجله عروض بنده

تحتوي عروض بنده علي كافه أنواع المنظفات ومستحضرات التجميل حيث تقدم سائل غسيل الصحون و أيضا منظف المراحيض ايضا والعديد من السلع الغذائية الهامة حيث تحتوي علي كافه أنواع المعلبات الغذائية كالفول وأيضا التونه والحلاوه الطحينية أيضا وصلصة الطماطم أيضا بخصم يصل إلى نصف الثمن كما تحتوي علي الطحينه والعديد من السلع الغذائية الأخري التي تجدونها ضمن هذا العرض ايضا.

تشمل عروض بنده الاحد معطر الجو بسعر 12.95 ريال سعودي فقط وجل عطري للسياره ايضا بسعر 10.95 ريال سعودي ومعطر جو بسعر 34.95 ريال سعودي وبخور ذكي بسعر 34.95 ريال سعودي فقط وايضا تحتوي علي ورق تنشيف للمطبخ بنده بسعر 9.95 ريال سعودي فقط ومناديل متعدده الاغراض بسعر 17.95 ريال سعودي فقط ومكسي رويال ذهبي ايضا بسعر 13.95 ريال سعودي فقط.

كما تضم كافه أنواع المعلبات من ذره حلوه ذهبيه كامله الدسم بسعر 9.5 ريال سعودي فقط والفول المدمس وصدور الدجاج ايضا بسعر 46.95 ريال سعودي وطحينه فاخرخ وايضا صلصله البرجر ايضا بسعر 10.95 ريال سعودي فقط والارز البسمتي بجميع انواعه كما تحتوي علي العصير والايس كريم وشراب شعير عصير موسي والعديد من المشروبات الاخري التي تجدونها ضمن عروض بنده الاحد.

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