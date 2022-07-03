شوف عروض بنده الأسبوعية تصل إلى 70% بمناسبة عيد الأضحى حتى نفاذ الكمية تسوق الآن

هناك الكثير من العروض المختلفة والخصومات التي اعتادت أسواق بنده على تقديمها لكل العملاء والمستهلكين، وتشمل هذه العروض على جميع السلع والمنتجات التي تقدمها بنده من مواد غذائية أو أجهزة كهربائية أو أدوات منزلية و غيرها الكثير من المنتجات المختلفة، ويستطيع جميع المواطنين الاستفادة من هذه العروض خلال الفترة المحددة لها، وسوف نتعرف الآن من خلال السطور القادمة على أهم العروض الحالية التي تقدمها أسواق بنده.

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أهم عروض بنده الحالية على الكثير من المنتجات المختلفة

يمكنكم الان التعرف على اخر عروض بنده الحالية والتي يمكن الاستفادة منها قبل انتهاء العروض والخصومات وهي كالآتي:

أهم عروض وخصومات المنتجات الغذائية

تقدم أسواق بنده الكبرى مجموعة كبيرة من المواد الغذائية التي يتم عرضها بخصومات كبيرة وهي كالآتي:

مكرونة الصافي 1 كجم ثلاث قطع بسعر 40 جنية.

بسبوسة جاهزة 1 كجم بسعر 40 جنيه.

قها صلصة طماطم 300 جرام ثلاث قطع بسعر 20 جنية.

الميزان طحينية 475 جرام بسعر 40 جنية.

خالتي بهية أرز مصري ا كجم 2 قطع بسعر 30 جنيه.

شاي ليبتون 400 جرام بسعر 40 جنية.

مودي كافية 100 جرام بسعر 40 جنية.

جبنة رومي بطارخ كيلو 104 جنية.

صدور بانيه دجاج 1 كجم بسعر 99 جنية.

أوراك رومي 1 كجم بسعر 49 جنية.

كوكيز 1 كجم بسعر 76 جنية.

عروض بنده على الأجهزة الكهربائية المختلفة

الكثير من الخصومات على الكثير من الأجهزة الكهربائية المختلفة تقدمها بندة لعملائها وهي كالآتي:

توشيبا شاشة 65 بوصة بسعر 10999 جنيه مصري.

تورنيدو شاشة 7999 جنيه.

توشيبا شاشة 50 بوصة بسعر 76999 جنية.

عروض على بعض المنظفات

خصومات مميزة على المنظفات المختلفة مثل: