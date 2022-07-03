وداعا حر الصيف أصنع تكييف بنفسك في المنزل بكيس ملح وزجاجة مياه في 3 دقائق فقط

مع بداية دخول فصل الصيف والمعروف بزيادة درجات الحرارة بشكل قد لا يتحمله الكثير من الناس لذلك فقد يهتم الكثير منهم باستخدام مكيف الهواء حتى يساعد في تهوية المنزل والتخلص من سخونة الجو، ولكن هناك الكثير أيضًا ليس لديهم القدرة على شراء المكيف ولكن يمكنكم القيام بعمل مكيف بسيط في المنزل بتكاليف بسيطة ويعطى أفضل نتيجة، تابعوا معنا الان المقال للتعرف على التفاصيل.

وداعا حر الصيف أصنع تكييف بنفسك في المنزل ب 20جنية بس كانك في الأسكيمو

طريقة عمل مكيف بسيط في المنزل

بخطوات بسيطة يمكن من خلالها عمل تكييف بسيط في المنزل يساعد في تهدئة الجو من شدة وارتفاع درجة الحرارة وطريقة تجهيز كالتالي:

الأدوات المستخدمة

ماء.

وعاء بلاستيكي مناسب.

قمع بلاستيك.

كيسين من الملح.

اربع زجاجات من البلاستيك.

ورق قصدير.

مروحة صغيرة.

صندوق بلاستيك مناسب

طريقة التجهيز