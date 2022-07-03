وداعا حر الصيف أصنع تكييف بنفسك في المنزل بكيس ملح وزجاجة مياه في 3 دقائق فقط

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مع بداية دخول فصل الصيف والمعروف بزيادة درجات الحرارة بشكل قد لا يتحمله الكثير من الناس لذلك فقد يهتم الكثير منهم باستخدام مكيف الهواء حتى يساعد في تهوية المنزل والتخلص من سخونة الجو، ولكن هناك الكثير أيضًا ليس لديهم القدرة على شراء المكيف ولكن يمكنكم القيام بعمل مكيف بسيط في المنزل بتكاليف بسيطة ويعطى أفضل نتيجة، تابعوا معنا الان المقال للتعرف على التفاصيل.
وداعا حر الصيف أصنع تكييف بنفسك في المنزل ب 20جنية بس كانك في الأسكيمو
طريقة عمل مكيف بسيط في المنزل
بخطوات بسيطة يمكن من خلالها عمل تكييف بسيط في المنزل يساعد في تهدئة الجو من شدة وارتفاع درجة الحرارة وطريقة تجهيز كالتالي:
الأدوات المستخدمة
- ماء.
- وعاء بلاستيكي مناسب.
- قمع بلاستيك.
- كيسين من الملح.
- اربع زجاجات من البلاستيك.
- ورق قصدير.
- مروحة صغيرة.
- صندوق بلاستيك مناسب
طريقة التجهيز
- يتم وضع اربع لتر من الماء البارد في الوعاء البلاستيك.
- بعد ذلك يتم إضافة اكياس الملح بداخله.
- لابد من التقليب المستمر حتى يذوب الملح به جيدًا.
- الان يتم إحضار الزجاجات البلاستيكية ويتم إضافة المياه بالملح بها من خلال استخدام القمع.
- يتم غلق الزجاجات جيدًا ثم وضعها بداخل الفريزر حتى تتجمد.
- يتم إحضار الصندوق البلاستيك ثم تغليف الصندوق من الداخل بورق القصدير بشكل جيد بالكامل.
- بعد ذلك يمكن وضع زجاجات المياه المالحة المجمدة بداخل الصندوق ولكن بشكل أفقي.
- ويترك باقي الصوف من أعلى فارغًا ومكشوف.
- بعد الانتهاء من هذا الوضع لابد من تثبيت مروحة صغيرة ولكن لابد من مراعاة وجه المروحة أن تكون من الداخل.
هكذا بمجرد تشغيل المروحة سوف يصطدم الهواء على الزجاجات ويخرج منها حينها الهواء البارد الذي يعمل على تبريد المكان المتواجد به في المنزل وتستمر هكذا حتى يذوب الثلج في الزجاجات ويصبح دافيء ويمكن وقتها إعادة تجميد الزجاجات مرة أخرى.
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