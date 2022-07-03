تنظيف السجاد بالملح على الناشف للتخلص من البقع في 5 دقائق بدون حك أو مجهود

تعاني الكثير من ربات المنزل من تنظيف السجاد في بيتها، وتضطر أحيانًا إلى تنظيف وغسيل السجاد في المغسلة، إلا أنه يكون تنظيف السجاد مرتفع الثمن عند غسلها في المغسلة، وفي نفس الوقت يكون مجهود شاق على ربة المنزل تنظيف وغسل السجاد، بالرغم من شرائها أفضل المنظفات والمساحيق لتنظيف السجاد، فنقدم لكي عزيزتي راحة في تنظيف السجاد في المنزل وبخلطة بسيطة نقدمها لكي في مقالنا اليوم.

طريقة تنظيف السجاد بالملح على الناشف

يعتبر الملح من الخلطات السحرية التي تستخدم في التنظيف سواء السجاد أو الأسطح أو حتى في مسح المنزل، فالملح له قدرة جبارة في التخلص من البقع والأتربة والأوساخ، ويمكن استخدام الملح في تنظيف السجاد دون الحاجة إلى استخدام الماء وبذل جهد كبير في التخلص من البقع الموجودة في السجادة وتنظيفها، وطريقة استخدام الملح كالآتي: