نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنظيف السجاد بالملح على الناشف للتخلص من البقع في 5 دقائق بدون حك أو مجهود في المقال التالي
تعاني الكثير من ربات المنزل من تنظيف السجاد في بيتها، وتضطر أحيانًا إلى تنظيف وغسيل السجاد في المغسلة، إلا أنه يكون تنظيف السجاد مرتفع الثمن عند غسلها في المغسلة، وفي نفس الوقت يكون مجهود شاق على ربة المنزل تنظيف وغسل السجاد، بالرغم من شرائها أفضل المنظفات والمساحيق لتنظيف السجاد، فنقدم لكي عزيزتي راحة في تنظيف السجاد في المنزل وبخلطة بسيطة نقدمها لكي في مقالنا اليوم.
طريقة تنظيف السجاد بالملح على الناشف
يعتبر الملح من الخلطات السحرية التي تستخدم في التنظيف سواء السجاد أو الأسطح أو حتى في مسح المنزل، فالملح له قدرة جبارة في التخلص من البقع والأتربة والأوساخ، ويمكن استخدام الملح في تنظيف السجاد دون الحاجة إلى استخدام الماء وبذل جهد كبير في التخلص من البقع الموجودة في السجادة وتنظيفها، وطريقة استخدام الملح كالآتي:
- في البداية تحتاجين أن تقومي بفرد السجادة في مكان واسع ثم قومي بكنسها جيدًا بالمكنسة الكهربائية.
- فيما بعد احضري كيس ملح خشن ثم قومي بتوزيعه على السجادة وخاصةً في المناطق الموجود عليها بقع.
- كما أنه اتركي الملح لمدة 10 دقائق ثم احضري فرشاة خشنة وقومي بحكها على السجادة بشكل دائري للتخلص من البقع.
- احضري المكنسة الكهربائية مرة أخرى وقومي بالكنس حتى تتخلصين تمامًا من الملح والأتربة.
- قومي بإحضار فوطة مبلولة وقومي بتحريكها على السجادة وقومي بتشغيل المروحة واتركيها.
- ستلاحظين أن الملح قام بالتخلص من البقع الموجودة على سجادتك تمامًا دون الحاجة إلى غسلها بالماء واستخدام المنظفات والمساحيق، ودون الحاجة إلى تنظيفها في المغسلة.
تعتبر وصفة الملح من الوصفات التي يغفل عنها الكثير من السيدات سواء في تنظيف السجاد أو في تنظيف أسطح المطبخ والبوتجاز.
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