نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اقوي عروض العثيم اليوم الأحد 3 يوليو 2022 تخفيضات عيد الأضحى في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم من خلال موقع ثقفني عروض العثيم اليوم افضل المنتجات التي تقدمها في كل أسبوع حيث تحتوي علي افضل أنواع السلع الغذائية بخصومات وتخفيضات مميزه للغايه كما تتضمن أيضا افضل أنواع الأدوات المنزلية التي لا بد من توافرها في أي منزل كما تحتوي علي جميع أنواع الملابس ومستحضرات التجميل والمنظفات وكافه أنواع مستحضرات التجميل الخاصة بالرجال والنساء حيث تستمر عروض العثيم اليوم لفتره محدوده فسارعوا في الحصول علي تلك المنتجات قبل نفاذ تلك الكميه.

عروض العثيم اليوم

تعد عروض أسواق عبدلله العثيم من افضل العروض التي تقدم أجود وافضل خدمه لعملائها حيث تعد أسواق العثيم من اكبر مقدمي العروض في المملكة العربية السعودية حيث تأتي في المرتبة الثانية حيث ينتظرها دائما عملائها بشغف للاستفادة من ما تقدمه دائما والاستفادة أيضا من التخفيضات التي تصل إلي نصف الثمن حيث يمكن للجميع الاستفادة من تلك الخصومات.

مجله عروض العثيم اليوم

تتضمن أسواق العثيم في عرضها الأسبوعي التي تقدمه دائما لعملائها اقوي أنواع المنتجات الغذائيه من لحوم مجمده وطازجه بمناسبه اقتراب عيد الأضحى المبارك حيث يسعي كافه المواطنين لمعرفه أسعار اللحوم والتي تتواجد ضمن عروض العثيم اليوم التي نقدمها لحضراتكم من خلال مجله العروض ومن خلال موقع ثقفني.

تشمل عروض العثيم اليوم كافه أنواع الفاكهة الطازجة حيث تقدم لعملائها المانجو والشمام الأردني بسعر 3.95 ريال سعودي فقط وأيضا المانجو الافريقي والجيزاني كما تحتوي علي الليمون الفتنامي والكوسه الخضراء وخس لولو بيوتدي علبه بسعر 5.95 ريال سعودي والجزر الطازج أيضا كيس بسعر 3.95 ريال سعودي فقط.

كما تحتوي علي جميع أنواع اللحوم الطازجة حيث تقدم لحم العجل البلدي ولحم حاشي بدون عظم بسعر 39.95 ريال سعودي فقط وكافه أنواع الجبن حيث تحتوي علي الجبن الفيتا الدنماركي وأيضا جبن والجبن الإسطنبولي والجبن الرومي المصري وأيضا المربي والمشمش واللبنه الطازجه بسعر 20.95 ريال سعودي فقط وجميع أنواع الأجهزة المنزلية حيث تقدم مقلاه وطقم طبخ رويال فورد غير لاصق وطقم قدور تيفال بسعر 175 ريال سعودي وأيضا مقلاه البطاطس تجدونها ضمن عروض العثيم اليوم الذي قدمناها لحضراتكم.

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