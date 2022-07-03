نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مجله عروض العثيم الأحد 3 يوليو 2022 تنزيلات غير مسبوقه بمناسبه عيد الأضحى في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم من خلال موقع ثقفني عروض العثيم الاحد والتي ينتظرها جميع المقيمين في مختلف مدن المملكة العربية السعودية دائما للاستفادة من التنزيلات التي تقدمها لعملائها دائما في كل أيام الأسبوع من خلال فروعها المتواجدة في جميع أنحاء مدن المملكة العربية السعودية لذالك لا تفوتكم تلك التنزيلات التي تستمر لفتره محدوده بمناسبه اقتراب عيد الأضحى المبارك لذالك سارعوا في الحصول علي تلك المنتجات قبل انتهاء هذا العرض

عروض العثيم الأحد

تشمل عروض العثيم في يوم الأحد اقوي أنواع التنزيلات الغير مسبوقه ولتي تقدمها في جميع متاجرها وأسواقها وسوبر ماركت العثيم في مختلف المناطق والمدن مثل جده والرياض ومكه والسدحان حيث يمكن لجميع الاستفادة من هذا العروض المميزة من خلال الذهاب لأقرب متجر أو الطلب أونلاين أيضا من خلال الجوال الخاص حيث يستمر هذا العرض حتي يوم الأربعاء القادم فقط.

مجله عروض العثيم الأحد

تحتوي عروض العثيم علي اقوي التنزيلات علي كافه الأجهزة الكهربائية والمنزلية حي تقدمها بخصومات كبيره للغايه حيث تصل نسبه الخصم حتي 50% حيث تحتوي علي قدر الضغط والسخان الكهربائي وأيضا مبرد المياه و المقلاة وأكواب المياه وغيرها من الأدوات التي تجدونها ضمن مجله العرض التي سنقدمها لحضراتكم من خلال هذا المقال كي تعروا علي أسعارها وتستفيدوا منها قبل نفاذ الكميه.

تشمل عروض العثيم في يوم الأحد كافه أنواع مستحضرات التجميل والمنظفات الهامة للغايه والتي يستخدمها كل فرد من أفراد الأسرة دائما حيث تقدم شامبو لتغذيه الشعر وأيضا لوشن فازلين وشامبو كلير رجالي بسعر 12.95 ريال سعودي فقط ومعجون سيجنال أيضا بسعر 5.95 ريال سعودي فقط كما تحتوي علي الفوط الصحية وصابون اومو وغسول الفم ومنعم للأقمشة أيضا وغسول فم كلوس اب أيضا.

كما تحتوي عروض العثيم الاحد علي معجون كولجيت ولوشن برائحه اصليه وكافه انواع المنظفات المميزه والتي تحتاج اليها كافه النساء لتنظيف المنزل والملابس وأيضا الاطباق حيث تحتوي علي صابون صاحون ومزيل للدهون ايضا ومنظف حمام فلاش ايضا بسعر 13.95 ريال سعودي كما تقدم صابون اكسترا بسعر 53.95 ريال سعودي فقط.

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