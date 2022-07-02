نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وتخفيضات العثيم مول لعيد الأضحى في المقال التالي

تخفيضات كبيرة يقدمها العثيم مول ضمن عروض أسواق عبد الله العثيم هذا الأسبوع على مقاضي البقالة المختلفة، بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك يمنحك العثيم عروض التوفير “حنا الأوفر” بأسعار تنافسية لتحصل على احتياجاتك الشخصية ومستلزمات أسرتك من مقاضي البقالة والسلع التموينية، فللأسبوع الثاني على التوالي يقدم العثيم عروضه تحت هذا الشعار على أصناف محددة. العثيم مول لا غنى عن وجود الأرز البسمتي في أي منزل سعودي، يعتبر أرز أبو كاس واحداً من أشهر العلامات التجارية وأفضلها في المملكة احصل على كيس من أرز بسمتي أبو كاس وزن عشرة كيلو جرام مقابل 57.95 ريال سعودي بدلاً من 83.95 ريال، يمكن لكل عميل شراء حبتان ضمن العرض، وفي حالة رغبة المتسوق في شراء كمية أكبر يتم المحاسبة بالسعر العادي على الكمية الزائدة.

اشتري جبن نادك كريم كاسات وزن العبوة 900 جرام، يمكن لكل متسوق شراء حتى ثلاث حبات ضمن العروض سعر الحبة 16.95 ريال بدلاً من 29.95 ريال.

مكرونة اسباجيتي قودي احصل على ثلاث حبات مقابل 10.95 ريال بدلاً من 16.5 ريال، يمكن لكل عميل شراء حتى 9 حبات. أسواق العثيم صابون تايد بودرة أوتوماتيك عبوة وزن 2.25 كيلو / 2.5 كيلو مقابل 18.95 ريال بدلاً من 38.95 ريال سعودي.

احصل على خمس حبات من قشطة مانا بسعر 10.95 ريال بدلاً من 23.75 ريال. أكياس فراولة السنبلة مجمدة وزن 800 جرام مقابل 9.95 ريال للحبة بدلاً من 14.95 ريال سعودي.

اشتري حبة من عسل الشفاء الغابة السوداء وزن 500 جرام مقابل 64.95 ريال بدلاً من 95.95 ريال.

أصابع الدجاج عادي او حراق وزن 400 جرام أمريكانا بسعر 13.25 ريال بدلاً من 17.95 ريال. عروض العثيم جبن موزاريلا بريزيدن وزن 450 جرام بسعر 27.95 ريال بدلاً من 31.95 ريال.

بسلة خضراء أو بسلة مع جزر أو خضار مشكل أمريكانا وززن الحبة 450 جرام احصل عليها مقابل 6.25 ريال بدلاً من 8.95 ريال سعودي للحبة. برجر أمريكانا جامبو بقر 10 حبات سعر العبوة 21.95 ريال بدلاً من 31.5 ريال.

لبنة بريزيدن عبوة وزن 550 جرام احصل عليها مقابل 18.95 ريال بدلاً من 22.5 ريال للحبة.

داري مانجو توتابوري/ جوافة مجمدة كيس وزن كيلو جرام احصل عليه مقابل 10.95 ريال سعودي فقط. عمر شويل - جدة عروض وتخفيضات العثيم مول لعيد الأضحى - ثقفني

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