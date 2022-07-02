نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض بنده السعودية Panda خلال يوليو من مجله بنده وموقع بندة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم اليوم من خلال هذه المقالة عبر موقع ثقفني أحدث عروض بنده السعودية على أسعار مختلف أنواع المأكولات من: شكولاتات، وسناكس، وزيوت بجميع أنواعها، والتي تشمل كل هذه المنتجات وأكثر بأعلى جودة وأقل سعر في جميع فروع بندة بمختلف مدن السعودية من اليوم وحتى نفاذ الكميات خلال شهر يوليو الحالي الموافق زي الحجة، ولمعرفة تفاصيل أكثر تابعوا الآتي….

عروض بنده السعودية خلال يوليو (الموافق زي الحجة)

توفر مجموعة بندة السعودية تنزيلات خاصة عديدة على أسعار مختلف أنواع الشكولاتات والسناكس لعيد الأضحى ، ومنهم: خصم خاص على سعر ويفر ثورنتوس، وتنزيل آخر منهم على سعر حلوى سوينزون، وخصومات أخرى منهم على أسعار ميلكي بار بالكوكيز والكريمة من نستله، وحلويات بالتوفي والكريمة وبرثلس أوريجينال ستورك، كما بالفروع تنزيلات حصرية على أسعار أصابع الشكولاتة من مارس Mars، وسنكرز، تويكس، وتيزرز مالتيزرز، وأصابع الشكولاتة من ليون نستله، وخصم آخر منهم على سعر شكولاتة اوريو بايتس كادبوري، وعلى سعر ويفر الشكولاتة من ماركة تايم أوت.

خصومات أخرى من بندة هايبر ماركت بالمملكة

توفر مجموعة بندة السعودية خصومات خاصة على أسعار باقي أنواع الحلويات والسناكس عالية الجودة لفترة محدودة، ومنها: بسكويت هالي السادة وبالشكولاتة، وعلى سعر بسكويت بسكريم، بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى على أسعار البسكوت الصحي من دايجستيف السادة، وبالكريمة، والمغطى شكولاتة بالقمح الكامل والشوفان، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار بسكويت ريتز، ورقائق البسكوت الهشة المحشية بالشكولاتة وبالبندق من تيشوب رينجو، وغيرهم من خصومات مميزة على أسعار حلوى انجرو باللي بارات، وشكولاتة غندور، وبسكويت كليجا بنكهة الهيل، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار حلوى تافينيرز، وتنزيل آخر منهم على سعر حلوى الكراميل من لاكشوريو المداح، وخصومات أخرى منهم على أسعار تشكيلة حلاوة الكراميل بالقهوة.

تنزيلات اليوم من بنده السعودية من موقع بندة

نستكمل مع حضراتكم باقي تنزيلات السعودية على أسعار الحلوى والزيوت المختلفة، ومنهم: خصم خاص على سعر زيت زيتون المراعي البكر الممتاز، وخصم آخر منهم على سعر زيت الزيتون البكر الممتاز من رحمة.