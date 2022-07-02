شوف عروض بنده الأسبوعية خصم 60% علي كل المنتجات لفترة محدودة

عروض بنده الأسبوعية، يقدم سوق بنده أكبر الخصومات والعروض المذهلة والقوية للغاية، حيث من الممكن أن يتم التقديم لتلك الخصومات والعروض بالصورة الأسبوعية أو اليومية، وكذلك فإن شركة بنده قد نالت واستحوذت على العديد من التوزيعات الرئيسية التي تم وصولها إلى نحو أربعة بالمملكة العربية السعودية، وأيضًا فإن شركة بنده تمتلك ستمائة شاحنة لتوصيل حوالي سبعون ألف منتج غذائي أو غير غير غذائي.

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عروض بنده الأسبوعية

سوق بنده يكون من أقوى الأسواق الكبيرة المتواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث أن هذا الهايبر يتوافر ويتواجد فيه كل المنتجات الغذائية والغير غذائية من سلع يريدها ويطلبها كل شخص متواجد في المملكة العربية السعودية، كما أن هذا الهايبر استطاع أن يقدم ويعرض الكثير من الأصناف التي تتواجد بالجودة الكبيرة والرائعة التي يريدها ويرغب بها كل شخص داخل المملكة العربية السعودية حتى وفر الهايبر تلك المنتجات والسلع بسعر قليل مناسب مع كل مواطن داخل المملكة

عروض بنده السعودية

خصومات بنده الشهرية كيلو جرام من الجبن الكريم قالب الشيف نوعه كيري يكون بسعر 40 بدلًا من 49.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات بنده اليوم الجبن الموزاريلا المبشور نوعها فرسانا مقدار 900 جرام تكون بسعر 24.95 بدلًا من 32.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تنزيلات بنده اليومية أفخاد الدجاج نوعها التنمية مقدار 450 جرام تكون بسعر 6.50 بدلًا من 10.25 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات بنده الأسبوعية

تخفيضات بنده الأسبوعية سعر الكيلو جرام من معمول بالتمر يكون 20 بدلًا من 24.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عروض بنده الشهرية العلبة الواحدة من الكرواسون السادة عدد 5 قطع مقدار 65 جرام تكون بسعر 5 بدلًا من 10.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات بنده اليوم كرواسون بالجبن عدد 5 قطع مقدار 65 جرام تكون بسعر 10 بدلًا من 13.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات بنده الشهرية مافن بالشوكولاتة مقدار 3 * 70 جرام يكون بسعر 7.95 بدلًا من 10.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تنزيلات بنده الشهرية

تنزيلات بنده الأسبوعية 600 جرام من ناجتس الدجاج نوعها دو تكون بسعر 11.95 بدلًا من 21.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عروض بنده اليوم فخذ الخروف الأسترالي بغير عظام مقدار كيلو جرام تكون بسعر 66.95 بدلًا من 74.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات بنده اليومية 4 + 2 من مناديل الوجه الكلاسيك نوعها فاينتكون بسعر 15 بدلًا من 20.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض بنده السعودية