شوف تقسيط ايفون ١٣ عملاق الهواتف الذكية من نون السعودية بدون فوائد وخصم ١٢%

يبحث الكثيرين من المواطنين السعوديين والمقيمين عن تقسيط ايفون ١٣ من نون السعودية، حيث يعمل متجر نون الإلكتروني على تقديم كافة التسهيلات في عملية الشراء والسداد مثل عدم وجود كفيل، وتسديد قيمة المشتريات على فترات تتناسب مع ظروف والتزامات العميل المالية، ويعتبر قسم الإلكترونيات من أهم الأقسام داخل متجر نون، حيث يوفر القسم أحدث الهواتف الذكية بالتقسيط والتي من أهمها هواتف شركة آبل الأمريكية، والتي تحظى بشهرة كبيرة في منطقة الخليج العربي والسعودية على وجه الخصوص، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على خطوات تقسيط ايفون ١٣ من نون السعودية، وطريقة التواصل مع الشركة في السعودية.

تقسيط ايفون ١٣ من نون السعودية

سوف نتعرف مع حضراتكم على سعر ايفون ١٣ من نون السعودية وقيمة القسط الشهري وقيمة الخصم على الهاتف وهى كما يلي:-

سعر iPhone 13 من نون السعودية ٣٣٠٩ ريال سعودي، قيمة الخصم ٤٩٠ ريال سعودي، كما تبلغ نسبة الخصم ١٢%.

من نون السعودية ٣٣٠٩ ريال سعودي، قيمة الخصم ٤٩٠ ريال سعودي، كما تبلغ نسبة الخصم ١٢%. قيمة الدفعات الشهرية تبدأ من ٢٧٦ ريال سعودي.

السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تقوم الشركة بتوصيل جوال ايفون ١٣ بالمجان في موعد أقصاه الإثنين ٤ يوليو من خلال اكسبرس.

مواصفات iPhone 13

يأتي هاتف ايفون ١٣ بعدة مواصفات رائعة تجعله من أفضل الهواتف الذكية في العالم وهى كما يأتي:-

شاشة الجوال من نوع Super Retina XDR OLED. دقة الشاشة ٦.١ بوصة، كما تبلغ جودتها ١١٧٠×٢٥٣٢ بكسل. تستحوذ الشاشة على ٨٦% من واجهة الجوال الأمامية. الكاميرا الأمامية للجوال مزدوجة، تبلغ دقة الكاميرا الأولى ١٢ ميجا بكسل، والثانية من نوع SL 3D. الكاميرا الخلفية للجوال مزدوجة تبلغ دقة الكاميرا الأولى ١٢ ميجا بكسل، كما تبلغ دقة الكاميرا الثانية ١٢ ميجا بكسل. تدعم الكاميرات التصوير بجودة الـ 4K، كما تدعم التصوير بجودة الـ FHD، والتصوير بجودة الـ HD. الهاتف يدعم تركيب ٢ شريحة اتصال، الشريحة الأولى من نوع Nano SIM، والثانية من نوع eSim. الجوال يدعم أغلب المستشعرات مثل مستشعر التسارع والقرب، ومستشعر البوصلة، والجيروسكوب والضغط الجوي. نظام تشغيل جوال ايفون ١٣ من آبل iOS15. يدعم الجوال تشغيل شبكات الجيل الخامس.

طريقة التواصل مع متجر نون السعودية

هناك عدة طرق نستطيع من خلالها التواصل مع متجر نون وهى كما يلي:-