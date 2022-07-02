انت الان تتابع خبر طريقة عمل سموثي بطيخ.. هينعشكم في الحر وهيرطب الجسم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر مشروب سموثي البطيخ من أكثر المشروبات المنعشة في فصل الصيف والتي تساعد في ترطيب الجسم كثيراً، وتناوله يساعد كثيراً في التخلص من الإحساس بحرارة ورطوبة الطقس الشديدة، وهو يحبه جميع أفراد الأسرة سواء الكبار أو الصغار لأن مذاقه شهى ولذيذ في الحر الشديد.

مكونات سموثي البطيخ

طبق كبير من البطيخ مقطع لشرائح بدون بذر.

110 مكعبات ثلج.

2 ملعقة من السكر.

طريقة عمل سموثي بطيخ في البيت