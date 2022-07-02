نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرد البرص والوزغ من المنزل ضعيها في الأركان فعالة ومجربة بدون مجهود أو لمس في 10 دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة البرص من الحشرات الزاحفة المزعج تواجدها في المنزل بشكل كبير وقد تتواجد الابراص وتبدأ في الظهور في المنازل مع بداية دخول فصل الصيف فهي تعيش في درجات الحرارة المرتفعة، وقد يؤدي تواجد البرص لانتقال الأمراض والشعور بالاشميذاذ من المكان وعدم نظافته لذلك يهتم جميع أفراد الأسرة بالبحث عن أفضل الطرق التي تساعد في التخلص من البرص بكل سهولة وعدم عودته مرة أخرى في هذا المكان، وسوف نتعرف على ذلك من خلال السطور القادمة.

التخلص من البرص في المنزل

هناك بعض الطرق البسيطة التي يمكن اتباعها بكل أمان في المنزل بدون حدوث أي أضرار لجميع أفراد الأسرة وتساعد في هروب والتخلص من الابراص بشكل نهائي وهي كالآتي:

استخدام الشيح

استخدام الشيح ووضعه في المنزل يساعد في هروب البرص من المنزل فإن البرص يكره رائحة الشيح ويهرب منها، ويتم ذلك من خلال وضع كمية مناسبة من الشيخ في قطعة من القماش ثم وضعها في إحدى اركان المنزل.

استخدام اللاصق الخاص للابراص والحشرات

يمكن استخدام لاصق الحشرات والابراص ويتم وضعه على الجدران وأماكن تحرك البرص، ومن خلال هذا اللاصق يتم السيطرة على البرص والتخلص منه.

استخدام الزنجبيل

يعتبر الزنجبيل من الأعشاب والتوابل التي يكرهها الابراص وينفر من رائحتها لذلك يفضل رش كمية من الزنجبيل في أركان المنزل.

المياه المثلجة

الابراص من الزواحف سريعة الحركة بشكل كبير لذلك يصعب على الكثير السيطرة عليها والتخلص منها بسهولة، ولكن يمكن أن يحدث ذلك بكل سهولة من خلال رش البرص بمياه مثلجة أثناء سير البرص على الجدران وهذا قد يؤدي إلى شل حركة البرص والتوقف في الحال ويصبح من السهل التخلص منه في الحال.