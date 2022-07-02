نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل مصيدة للذباب والناموس اعمليها ولا تحتاجي مبيد ولا أقراص طرق طرد الذباب والناموس في المقال التالي
يعاني العديد من الأشخاص من بعض المشاكل في المنزل مثل مشكلة الذباب والناموس وتزداد هذه المشكلة في النوم ويجعل الأمر مزعج للعديد من الاشخاص، ويلجأون وقتها إلى استخدام مجموعة من المبيدات الحشرية ولكن هذه المبيدات لا تكون صالحة للاستخدام الآدمي في المنزل، أثناء تواجد أصحاب المنزل لذلك في هذه الحالة يتم البحث عن طرق خالية من المخاطر من أجل التخلص من الذباب والناموس في المنزل.
مكونات تحضير مصيدة الذباب بالمنزل
بالنسبة للمكونات المستخدمة في تحضير مصيدة الذباب في المنزل سوف نوضح لكم من خلال هذه السطور طريقة عمل المصيده بمكونات سهلة وبسيطة، حيث أن هذه الطريقة تكون كالتالي:
- لابد من تحضير شريط من السلوتيب وزجاجة.
- ونقوم برسم خط على زجاجة من المنتصف وفيما بعد تحتاج الى قص الزجاجة إلى نصفين.
- كما أن الخطوة التالية أن تقوم بتحضير كوب من الماء كبير ونضعه في نصف زجاجة سفلي
- فيما بعد ملعقة من الخميرة مع نصف كوب كبير من السكر نقوم بتغطية هذه الزجاجة من خلال كيس من البلاستيك.
- ولابد ان يتم عمل ثقوب في هذا الكيس.
- حيث أنه بمجرد اقتراب الزجاج الى الكيس سوف يموت في الحال عن طريق رائحة الخميرة المستخدمة في عمل المصيده.
- وفي النهاية بهذه الطريقة نكون قد وضحنا لكم طريقة عمل المصيده في المنزل للتخلص من الذباب والناموس الذين يلوثون المنزل ويجعلون اصحاب المنزل يشعرون بالضيق من تواجدهم.
فائدة مصيدة الذباب والناموس
وربما يتم اللجوء إلى المصيدة وعدم استخدام المبيدات الحشرية وهذا يرجع إلى الأسباب التالية إن المصيدة تكون من طرق الآمنة التي لا تلحق الضرر بأصحاب المنزل أنها من الطرق الفعالة المستخدمة.
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