نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين خصم من 20 وحتي 70% أقوى عروض السعودية بمناسبة عيد الأضحي في المقال التالي
عروض العثيم اليوم تعتبر أسواق عبدالله العثيم من إحدى الأسواق التجارية التي لها دور هام لكي يتم مواصلة المسيرة الخاصة بها من أجل فتح العديد من مراكز البيع من خلال الجملة والتجزئة، إلى أن أصبح الهايبر من الأسواق الرائدة في ذلك المجال، كما أن شركة العثيم تعد من أهم الشركات التي طرحت أكبر العروض والخصومات، وكذلك يكون الهايبر من الأسواق الشهيرة والناجحة التي تستطيع منح الكثير من الخصومات والعروض طوال السنة للمستهلكين وهم، كبار السلع الغذائية والغير غذائية المتواجدين في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، كما أن تلك العروض والخصومات قد ساهمت في زيادة حركة البيع والشراء.
عروض العثيم الأسبوعية خصم من 20 وحتي 70% ولفترة محدودة
عروض العثيم الأسبوعية
- 500 مل من زيت الزيتون الرحمة البكر الزجاج يكون بسعر 13.95 بدلًا من 20.75 ريال سعودي.
- 3 * 500 جرام من كاتشب الطماطم التيفاني يكون بسعر 15.95 بدلًا من 18.95 ريال سعودي.
- 2.3 كيلو جرام من شبيهة الجبن داري موزاريلا من النوع بلوك يكون بسعر 69.95 بدلًا من 76.95 ريال سعودي.
- 900 جرام من الخضار المشكل من النوع داري يكون بسعر 9.95 بدلًا من 13.75 ريال سعودي.
- الزيتون الأسود الإسباني الكبير مقدار كيلو جرام يكون بسعر 19.95 بدلًا من 24.14 ريال سعودي.
- كيلو جرام من كرات اللحم البقري من النوع امريكانا يكون بسعر 25.95 بدلًا من 32.50 ريال سعودي.
- برجر الدجاج من النوع السنبلة عدد 24 قطعة يكون بسعر 27.95 بدلًا من 42.95 ريال سعودي.
- فيري بيري من النوع داري المجمد مقدار 350 جرام يكون بسعر 16.50 ريال سعودي.
- 400 جرام من ناجت الدجاج من النوع السنبلة يكون بسعر 12.50 بدلًا من 18.50 ريال سعودي.
خصومات العثيم الاثنين
- 3 * 340 جرام من الذرة ليبيز الحب كامل تكون بسعر 12.95 ريال سعودي.
- سباغتي من النوع بانزاني مقدار 500 جرام سعرها يكون 6.95 ريال سعودي.
- 165 جرام من الشيبس برينجلز جبن يكون بسعر 7.95 بدلًا من 12.95 ريال سعودي.
- المربى اليوناني مامان بالفراولة مقدار 370 جرام سعرها يكون 16.95 بدلًا من 25.95 ريال سعودي.
- اثنان حبة من الجبن كيري مربعات عدد 12 حبة يكون سعرها 18.95 بدلًا من 23.90 ريال سعودي.
- اثنان كيلو جرام من السمن النباتي من النوع مازولا تكون بسعر 33.35 بدلًا من 40.75 ريال سعودي.
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