شوف عروض العثيم الاثنين خصم من 20 وحتي 70% أقوى عروض السعودية بمناسبة عيد الأضحي

عروض العثيم اليوم تعتبر أسواق عبدالله العثيم من إحدى الأسواق التجارية التي لها دور هام لكي يتم مواصلة المسيرة الخاصة بها من أجل فتح العديد من مراكز البيع من خلال الجملة والتجزئة، إلى أن أصبح الهايبر من الأسواق الرائدة في ذلك المجال، كما أن شركة العثيم تعد من أهم الشركات التي طرحت أكبر العروض والخصومات، وكذلك يكون الهايبر من الأسواق الشهيرة والناجحة التي تستطيع منح الكثير من الخصومات والعروض طوال السنة للمستهلكين وهم، كبار السلع الغذائية والغير غذائية المتواجدين في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، كما أن تلك العروض والخصومات قد ساهمت في زيادة حركة البيع والشراء.

عروض العثيم الأسبوعية خصم من 20 وحتي 70% ولفترة محدودة

عروض العثيم الأسبوعية

500 مل من زيت الزيتون الرحمة البكر الزجاج يكون بسعر 13.95 بدلًا من 20.75 ريال سعودي. 3 * 500 جرام من كاتشب الطماطم التيفاني يكون بسعر 15.95 بدلًا من 18.95 ريال سعودي. 2.3 كيلو جرام من شبيهة الجبن داري موزاريلا من النوع بلوك يكون بسعر 69.95 بدلًا من 76.95 ريال سعودي. 900 جرام من الخضار المشكل من النوع داري يكون بسعر 9.95 بدلًا من 13.75 ريال سعودي. الزيتون الأسود الإسباني الكبير مقدار كيلو جرام يكون بسعر 19.95 بدلًا من 24.14 ريال سعودي. كيلو جرام من كرات اللحم البقري من النوع امريكانا يكون بسعر 25.95 بدلًا من 32.50 ريال سعودي. برجر الدجاج من النوع السنبلة عدد 24 قطعة يكون بسعر 27.95 بدلًا من 42.95 ريال سعودي. فيري بيري من النوع داري المجمد مقدار 350 جرام يكون بسعر 16.50 ريال سعودي. 400 جرام من ناجت الدجاج من النوع السنبلة يكون بسعر 12.50 بدلًا من 18.50 ريال سعودي.

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