انت الان تتابع خبر طريقة عمل الكبدة البلدي بخطوات بسيطة.. أكلات العيد اللذيذة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل الكبدة البلدي، خاصة لاقتراب عيد الأضحى، الذي يكثر فيه تناول الكبدة واللحوم، وتبحث كل ربة منزل عن وصفات جديدة ومتنوعة لتحضيرها وتقديمها لأفراد عائلتها، ومن ضمن هذه الأكلات طريقة عمل الكبدة البلدي، التي سوف نقدمها لكم اليوم.

طريقة عمل الكبدة البلدية

المكونات المطلوبة

كيلو من شرائح الكبدة البلدي.

ملعقتين كبيرتين من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقتين كبيرتين من السمن.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

طريقة التحضير

كي تتمكني من عمل الكبدة البلدي في المنزل بكل سهولة، يجب أن تقومي في البداية برفع مقلاة على النار، ثم قومي بإضافة لها السمن وتركها حتى تسخن، ثم قومي بإضافة لهم الكبدة وتشويحها قليلاً، ومن بعدها قومي بإضافة لها الثوم والتوابل السابق ذكرها، والقيام بعدها بتقليب كافة هذه المكونات مع بعضها

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[طريقة عمل الكبدة البلدي]

قومي الآن تهدئة النار قليلاً ونتركها حتى تنضج الكبدة جيدًا، ومن بعدها قومي بنقلها لطبق التقديم، ثم قومي بتقديمها مع السلطة الخضراء وسلطة الطحينة والخبز والبيبيسي.