شوف عروض بنده الأسبوعية خصم من 20 وحتي 60% بمناسبة عيد الأضحى

تقدم شركة بنده اقوي الخصومات والكثير من العروض الجبارة في جميع الفروع الخاصة بهذه الشركة، لأنها تحتوي على أكبر عدد من الفروع في المملكة العربية السعودية ويوجد فيها كافة المنتجات اللازمة لدى الأشخاص الذين يقومون هناك، ومن أبرز تلك المنتجات هي الدواجن والألبان واللحوم بجميع أنواعها، ويتوافر في سوق بنده الأسعار المنخفضة مع الجودة والنوع الممتاز، لذلك حصلت على إعداد كبيرة من الأشخاص يتواجدون إليها.

عروض بنده اليوم خصومات تصل ل 75% على المنتجات الغذائية والأجهزة ومستلزمات المنزل

عروض بنده السعودية

تعتبر سوق بنده نو الأسواق الموجودة في المملكة العربية السعودية التي تكون منتشرة بشكل كبير بسبب تقوم بتقديم اقوي العروض والخصومات على جميع المنتجات مثل السلع الغذائية والغير الغذائية والأصناف، ويتوجه إليها الكثير من الزبائن بسبب هذه العروض المذهلة وتكون موثوق بها بشكل كبير، ويعمل بها الكثير من العمال التي تصل تقريبا إلى عشرين ألف عامل، ويعملون بطريقة متقنة للغاية لكي يتم إتمام العمل في مدة قياسية، وهذا لتوفير المواطنين الخصومات والعروض في أسرع وقت.

عروض بنده السعودية

المطهر والمعقم من النوع جينتو سعة 3 لتر سعره يكون 10 بدلًا من 21.95 ريال سعودي.

اثنان لتر من مطهر نوعه ديتول يكون بسعر 34.95 بدلًا من 89.95 ريال سعودي.

2 + 2 من سائل غسيل الصحون نوعه جينتو بالليمون سعة 1 لتر يكون بسعر 20 بدلًا من 55.80 ريال سعودي.

1 لتر من الآيس كريم نوعه باسكن روبنز يكون بسعر 29.95 بدلًا من 45.95 ريال سعودي.

10 كيلو جرام من الأرز البسمتي الأبيض تاج الهند يكون بسعر 62.95 بدلًا من 81.95 ريال سعودي.

كيلو جرام من فيليه الدجاج بروستد زينغس من النوع ساديا يكون سعرها 34.95 بدلًا من 53.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده