نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاسبوعية على اللحوم والخضروات والمنتجات الغذائية بتخفيضات وخصومات هائلة في المقال التالي

نقدم لكم اليوم عبر سطور مقالنا التالية أبزر عروض العثيم في السعودية الخاصة بيوم الثلاثاء 28 يونيو 2022م التي تم تقديمها في المجلة الأسبوعية، وتسعى أسواق عبد الله العثيم بشكل دوري لعمل عروض تخفيضية على كل منتجاتها، و كل عروس على وشك الزواج يهمها كل المواضيع بشأن تخفيضات العثيم وخاصة على شاشات التلفزيون والهواتف الذكية و الأجهزة الكهربائية للمطبخ و بالتالي فهذا الموضوع من أكثر المواضيع أهمية للكثير من الأشخاص. عروض العثيم في السعودية على منتجات اللحوم يونيو 2022م سعر لحم العجل البقري البلدي بدون عظم وصل إلى 54.95 ريال سعودي.

بينما سعر اللحم الحاشي بدون عظم انخفض حتى وصل إلى حوالي 39.95 ريال سعودي.

لحم الحاشي بالعظم سعره بعد الخصم وصل إلى 29.95 ريال سعودي.

كيس يحتوي على قطع دجاج الوطنية مشكل وزن 900 جرام سعره 10.95 ريال سعودي. اقوي عروض العثيم الأسبوعية على منتجات الألبان علبة جبن بيضاء – جرين لاند سعرها 29.95 ريال سعودي.

جبنة داري البيضاء وزنها 1 كيلو جرام سعر العلبة 15.95 ريال سعودي.

شبيهة جبنة بدر موضوع عليها حبة البركة سعر العلبة وزن الكيلو جرام 24.95 ريال سعودي.

أما سعر جبنة الفيتا الدينماركي وصل إلى 13.95 ريال سعودي.

لبنة البريزيدون سعرها انخفض إلى حوالي 22.95 ريال سعودي. اجدد عروض العثيم على الفواكه والخضروات سعر كيلو الشمام وصل إلى 2.75 ريال سعودي.

كيلو الكلمنتينا سعر وصل إلى 6.95 ريال سعودي.

العنب الأخضر سعر الكيلو منه وصل إلى حوالي 5.95 ريال سعودي.

علبة الخوخ السكري الأحمر والأصفر سعرها وصل إلى 7 ريال سعودي.

ربطة الثوم سعرها 3.95 ريال سعودي بعد خصم مميز.

سلة المشمش الأصفر سعر الكيلو منها وصل إلى 7.95 ريال سعودي. عروض العثيم المنتجات الغذائية والمكسرات كيلو الزبيب وصل سعره إلى 13.95 ريال سعودي.

سعر كيلو جرام السميد الخشن وصل إلى 4.95 ريال سعودي.

اللوز الني سعره 33.95 ريال سعودي بالنسبة إلى الكيلو جرام.

مكسرات مشكلة إكسترا سعر الكيلو وصل إلى حوالي 66.95 ريال سعودي.

قهوة العربي البرية سعرها 45.95 ريال سعودي للعلبة الواحدة.

علبة حبوب هيل زيدني سعرها 28.95 ريال سعودي.

برطمان هيل نوعه زينا سعره وصل إلى حوالي 46.96 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض العثيم الاسبوعية على اللحوم والخضروات والمنتجات الغذائية بتخفيضات وخصومات هائلة - ثقفني

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