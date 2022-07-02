نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض هايبر بنده الجديدة تخفيضات وخصومات هائلة على المنتجات واللحوم والخضروات في المقال التالي

أقوى عروض هايبر بنده الجديدة تخفيضات وخصومات هائلة في موضوعنا اليوم على موقع “ثقفني” الإلكتروني نقدم لكم أبرز وآخر عروض هايبر بنده الأسبوعية ليوم الأربعاء 29 يونيو حتى نهاية شهر يونيو الجاري 2022م، يعتبر هايبر بنده هو من الماركات الموجودة في المملكة العربية السعودية وله فروع في كل محافظات السعودية ويتوفر به كل المنتجات التي قد نحتاج إليها في حياتنا بشكل عام أو استخدامنا اليوم، وسنقوم بتوضيح آخر العروض التي تم عرضها في المجلة الأسبوعية وأبرز التخفيضات. آخر عروض هايبر بنده الأسبوعية 29 يونيو 2022م عروض بنده منتجات اللحوم والدواجن والأسماك سعر كيلو جرام من الفخد الضاني وصل من 194.95 ريال سعودي إلى 189.95 ريال سعودي.

لحم كتف الكندوز سعر الكيلو جرام منه وصل إلى 164.95 ريال سعودي بعد أن كان 184.95 ريال سعودي.

أما اللحم الضاني كتف بدون عظم سعر الكيلو جرام منه وصل إلى 182.95 ريال سعودي بدلًا من 189.95 ريال سعودي.

سمك بلطي وسط سعر الكيلو جرام منه انخفض من 44.95 ريال سعودي ووصل إلى 39.95 ريال سعودي.

قشر بياض فيليه سعر الكيلو جرام الواحد منه انخفض من 194.95 ريال سعودي إلى 169.95 ريال سعودي.

ذكر الكابوريا سعر الكيلو جرام منها انخفض من 109.95 ريال سعودي إلى 69.95 ريال سعودي.

كيلو جرام من البوري الوسط في الحجم سعره وصل إلى 45.95 ريال سعودي بدلًا من 94.95 ريال سعودي.

سمك فيليه باسا أبيض سعر الكيلو جرام منه وصل إلى 74.95 ريال سعودي بدلًا من 89.95 ريال سعودي.

سعر كيلو جرام من الجمبري كبير الحجم انخفض من 229.95 ريال سعودي إلى 199.95 ريال سعودي.

أما الجمبري الوسط سعر الكيلو جرام منه وصل من 189.95 ريال سعودي إلى 179.95 ريال سعودي.

كوكتيل من السيفود سعر الكيلو جرام منه وصل إلى 59.95 ريال سعودي إلى 49.95 ريال سعودي. عروض بنده على الخضروات والفواكه البطيخ الأحمر أو الأصفر بدون بذر سعره انخفض من 18.95 ريال سعودي إلى 9.95 ريال سعودي.

الأنانس السكري سعر الكيلو جرام الواحد منه وصل إلى 54.95 ريال سعودي بدلًا من 69.95 ريال سعودي.

كيلو جرام من العنب الأحمر المصري سعره 14.95 ريال سعودي بدلًا من 21.95 ريال سعودي.

الكيلو جرام الواحد من الموز المستورد سعره وصل إلى 37.95 ريال سعودي بعد الخصم. عمر شويل - جدة أقوى عروض هايبر بنده الجديدة تخفيضات وخصومات هائلة على المنتجات واللحوم والخضروات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوى عروض هايبر بنده الجديدة تخفيضات وخصومات هائلة على المنتجات واللحوم والخضروات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.