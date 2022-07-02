لأصحاب السيارات..تعرف على شروط وخطوات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي وما هي المستندات المطلوبة

شروط وخطوات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي وما هي المستندات المطلوبة، تعرض السوق المصري في الفترة الأخيرة لغلاء الأسعار في كل المنتجات تقريباً، كما أن أسعار الوقود ازدادت أيضاً وذلك دفع عدد كبير من أصحاب السيارات إلى التفكير في كيفية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، حيث أن هذا التوفير سوف يوفر على أصحاب السيارات الكثير من الأموال، وفي السطور التالية سوف نوضح كيفية تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.

شروط وخطوات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها من أجل تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي وهي كالآتي:

يجب معرفة أن نظام السيارة الأساسي لا يتم تغييره أو تعديله مطلقاً.

يتم تركيب بعض الأشياء مثل: جهاز الحقن، محبس الأسطوانة، المنظم، عداد ضغط الغاز، محبس التموين، أسطوانة الغاز، قاعدة من أجل تثبيت الأسطوانة، مفتاح تحويل الوقود من البنزين أو السولار إلى الغاز الطبيعي، محبس قفل وقود البنزين.

يجب أن يتم تحويل السيارة عند مختص في ذلك ويجب التأكد منه أن تم وضع وسيلة حماية لدائرة الكهرباء بالسيارة، وكذلك صمامات التسرب الزائد ومحبس لقفل الأسطوانة وعزلها عن كامل السيارة، بالإضافة إلى حماية السيارة من الضغط الزائد.

المستندات المطلوبة من أجل تحويل السيارة للغاز الطبيعي و السعر

هناك بعض الأوراق التي يجب تقديمها من أجل التحويل وهي كالتالي: