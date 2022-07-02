نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعا لوجود الصراصير في منزلك للأبد إليكي هذه الوصفات السحرية التي تقضي عليهم نهائيا في المقال التالي
بدأ فصل الصيف وبدأت تظهر معه العديد من المشاكل التي يعاني منها من الناس وهي وجود الصراصير في المنزل، وهي مشكلة تزعج أصحاب المنزل سواء إن كانت الصراصير توجد في المطبخ أو الحمام أو في أي غرفه من غرف المنزل وهذه الصراصير تقوم بنقل الأمراض وتخاف السيدات من الصراصير حتى لا تنقل الأمراض عن طريق الأكل إذا كانت توجد بالمطبخ، والصراصير حشرات سريعة التكاثر والانتشار ففي هذا المقال نعرض لكي وصفات بمكونات طبيعية موجودة في المنزل للتخلص من الصراصير.
إليكم بعض من الوصفات التي تساعد على التخلص من هذه الحشرات:
التخلص من الصراصير عن طريق الخل
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مكونات الوصفة:
- خل.
- وصابون الاستحمام.
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طريقة استخدام الوصفة:
نقوم بإحضار بخاخ نضع فيه كميه من الخل وصابون الاستحمام ونقوم برشه في الأماكن التي يخرج منها الصراصير حيث يعمل الخل على عدم استطاعت الصراصير للتنفس فتختنق وتموت ويساعد الخل على التخلص نهائيا منها ولا تأتى مره أخرى.
التخلص من الصراصير عن طريق مكون بكربونات الصوديوم
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مكونات الوصفة:
- بكربونات صوديوم.
- سكر.
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طريقة استخدام الوصفة:
- نقوم بخلط بكربونات صوديوم مع سكر فتأتي الصراصير لتتغذى عليها فتموت على الفور حيث إن هذه الوصفة قاتلة بشكل فوري لهم.
التخلص من الصراصير عن طريق النعناع
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مكونات الوصفة:
- ثمان ملاعق نعناع.
- واحد لتر من الماء.
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طريقة استخدام الوصفة:
- نقوم بإحضار إناء نضع فيه الماء والنعناع ونتركهم يغلو لمدة عشر دقائق ثم نغلق على الإناء ونتركه حتى يبرد تماما ونقوم بوضعه في بخاخ ونقوم برش هذا المكون في جميع أنحاء المنزل وأيضا الثقوب التي يخرج منها الصراصير وستلاحظين هروب الصراصير من هذا المكان بسرعه جدا وهذه الوصفة تساعد على التخلص من الصراصير نهائيا.
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إليكي بعض النصائح التي تساعد على التخلص من الصراصير في المنزل:
- دائما ابقي على أن يكون المطبخ والحمام نظيف دائما خاصة البالوعات.
- التخلص من بقايا الطعام خارج المنزل قبل النوم.
- إذا وجد أي مكان يسرب الماء يجب العمل على إصلاحه فورا لان الماء والرطوبة يعملوا على جذب الصراصير.
- تنظيف أسفل الأجهزة مثل الثلاجة والبوتاجاز والميكروويف.
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