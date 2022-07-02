نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اسعار الاسواق السعودية للسيارات الحديثة موديل١٤٤٣ ومفاجئات بالاسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك الكثير من السيارات الجديدة التي تتواجد في المملكة العربية السعودية وجميعها وإليكم في السطور الآتية أبرز الأنواع مع الماركات العالمية:

وهناك الكثير من الموديلات الكثيرة التي يمكن الاعتماد عليها للحصول على أنواع مختلفة من السيارات وهنا وفي هذا المقال سوف نقوم بعرض أكثر من موديل للسيارات مختلفة.

سيارات حديثة للبيع في المملكة العربية السعودية

اولا موديل سيارات كيا:

يوجد من كيا الكثير من الموديلات المميزة ذو المواصفات المميزة أيضًا وإليكم في السطور الآتية أبرز أنواع السيارات مع الأسعار:

يوجد سيارة كيا تيلورايد 2022 المتوفرة بسعر يبدأ من 158.468 ريال سعودي.

بالإضافة إلى سيارة كيا سبورتاج 2022 المتوفرة بسعر 95.448 ريال سعودي.

كما يوجد سيارة كيا بيجاس 2022 المتوفرة بسعر يبدأ من 52.323 ريال سعودي.

بالإضافة إلى سيارة كيا سيلتوس 22 المتوفرة بسعر88.548 ريال سعودي.

كما يوجد سيارة كيا كارنفال 2022 التي يبدأ سعرها من 143.978 ريال سعودي.

بالإضافة إلى سيارة كيا أوبتيما 2022 المتوفرة بسعر 99.243 ريال سعودي.

كما يوجد سيارة كيا سورينتو المتوفرة بسعر 127.188 ريال سعودي.

ثانيا موديلات سيارات هوندا:

يوجد أيضًا سيارة هوندا ومعها الكثير من الموديلات المميزة وإليكم في السطور الآتية أبرز الأنواع من موديل هوندا وتلك الموديلات هي كلًا من التالي:

سيارة هوندا أكورد 2022 المتوفر بسعر 114.885 ريال سعودي.

بالإضافة إلى سيارة هوندا سيفيك 2 المتوفر بسعر 139.035 ريال سعودي.

كما يوجد سيارة هوندا hr-v 2022 المتوفرة بسعر يبدأ من 90.735 ريال سعودي.

بالإضافة إلى سيارة هوندا ستي 2022 المتوفر بسعر يبدأ من 75.785 ريال سعودي.

ثالثاموديلات سيارات شيفروليه:

تعتبر سيارة شيفروليه من الموديلات التي يفضل استخدامها من قبل الكثير من العملاء وإليكم في السطور الآتية أنواع من ذلك الموديل:

سيارة شيفروليه كورفيت المتوفرة بسعر 349.400 ريال سعودي.

كما يوجد سيارة شيفروليه بليزر التي يبدأ سعرها من 129.980 ريال سعودي.

بالإضافة إلى سيارة شيفروليه ماليبو المتوفرة بسعر 88.339 ريال سعودي.

كما يوجد سايرة شيفروليه كابتيفا 222 المتوفرة بسعر 76.070 ريال سعودي سعودي.

رابعا موديل سيارات جيلي:

يعتبر من الموديلات المميزة والتي يفضلها الكثير من قائدي السيارة وإليكم في السطور الآتية أسعار بعض الأنواع من تلك الموديلات: