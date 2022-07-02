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عمر شويل - جدة 20 حقيقة لا تصدق عن جسم الإنسان.. جسم الإنسان مذهل حقًا، لكنه بالنسبة لنا نحن البشر شيء طبيعي ومقبول. في هذه المقالة، نريد أن نقدم لك حقائق لا تصدق وغريبة حول وظيفة جسم الإنسان والتي تجعلك تتمنى أن تعرف المزيد عن بيولوجيا جسم الإنسان.

20 حقيقة لا تصدق عن جسم الإنسان يجب أن تعرفها

1. أنف الإنسان يتذكر حوالي 50000 رائحة مختلفة

في حين أن أنوفنا ليست قوية مثل أنوف القطط والكلاب، لا يزال بإمكانها اكتشاف حوالي 50000 رائحة مختلفة. هذا هو السبب في أن الرائحة تلعب دورًا مهمًا في حياتنا اليومية، فهي تقوي الطعام والذاكرة والألفة وأشياء أخرى.

2. قد يكون الأشخاص ذوو الأجسام المشعرة أكثر ذكاءً أيضًا

وجدت دراسة أجريت على 117 عضوًا من أعضاء منسا (أولئك الذين لديهم معدل ذكاء يزيد عن 140) أن معظمهم لديهم شعر أكثر كثافة وأن أولئك الذين لديهم شعر على صدورهم وظهرهم كانوا أكثر ذكاءً.

3- يمكن للإصبع البشري الكشف عن التجاعيد الصغيرة حتى 13 نانومتر

أظهرت دراسة مذهلة أجراها علماء سويديون أن البشر يمكنهم اكتشاف التجاعيد بحجم نانومتر على الأسطح الملساء، التجاعيد بحجم 13 نانومتر والتي يمكن اكتشافها بأطراف الأصابع. لفهم هذا الرقم بشكل أفضل، يجب أن تعلم أنه إذا كانت أصابعنا بحجم الكرة الأرضية، فيمكننا أن نشعر بالفرق بين السيارات والمنازل.

4- إذا كانت الأرض صافية ومظلمة تمامًا، يمكن للعين البشرية أن ترى لهب الشمعة على بعد 48 كم.

ترى العين البشرية الضوء على شكل فوتونات تمتصها عبر شبكية العين، واستخدم العلماء هذه الحقيقة في عام 1941 لدراسة واكتشاف أننا إذا وقفنا على جبل وكانت الأرض مسطحة، فسيكون الظلام. لقد تمكنا من ذلك رؤية ضوء شمعة مضاءة على بعد 30 ميلاً.

5- جسم الإنسان لديه القدرة على إنتاج الضوء

هل تحب أن تتألق في الظلام؟ حسنًا، قد يحدث هذا على الرغم من أن الضوء المنبعث من أجسامنا أضعف 1000 مرة مما يمكن أن تراه أعيننا.

6- إذا كنت حاملاً وكان جسمك يعاني من خلل في أحد الأعضاء الأساسية، يرسل الجنين خلايا جذعية لإصلاح ذلك العضو

وجدت دراسة أجرتها هينا تشافاندري من كلية ماونت سيناي للطب في مدينة نيويورك أن الخلايا الجذعية الجنينية وجدت في قلب فئران حامل مصابة بنوبة قلبية. أظهرت الأبحاث السابقة أن الخلايا الجذعية الجنينية عند النساء الحوامل توجد أيضًا في الأعضاء التالفة الأخرى مثل الدماغ والكبد والكلى والرئتين.

7. من حيث الوزن، عظام الإنسان أقوى من الفولاذ

إذا كنت تريد أن تكون بطلاً خارقًا عندما كنت طفلاً، فربما لم تحلم بالخيال. تكون عظام الإنسان أقوى من الخرسانة والصلب إذا قمنا بوزنها نسبيًا. بوصة مكعبة واحدة فقط من العظام البشرية يمكنها أن تتحمل وزن 8626 كيلوجرامًا أكثر من الفولاذ، وهو ثقيل مثل 5 شاحنات.

8- تلعب الألوان دورًا مهمًا في حياتنا ويمكن للعين البشرية أن تفهم الفرق بين 10 ملايين لون مختلف

في حين أن كل واحد منا لديه تصور مختلف للون (اختلاف في التعرف على اللون يختلف حتى في عيون الشخص الواحد)، فمن المقدر أن البشر يمكنهم التمييز بين ما يقرب من 10 ملايين لون.

9. يمكن لقلبك أن يتغير ويقلد إيقاع الأغنية التي تستمع إليها

إذا تساءلت يومًا عن سبب لعب الموسيقى مثل هذا الدور المهم في الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، فقد وجدت دراسة حديثة أن الأوعية الدموية وضغط الدم ومعدل ضربات القلب والتنفس لدينا كلها تتفاعل إلى حد ما مع الموسيقى التي نستمع إليها. هو – هي.

10. لم يفت الأوان بعد على التعلم لأن أدمغتنا تستمر في النمو حتى أواخر العقد الخامس من العمر

على الرغم من الاعتقاد السائد بأن نمو الدماغ يتوقف في مرحلة الطفولة، فقد أظهرت فحوصات الدماغ أن قشرة الفص الجبهي للدماغ، المسؤولة عن اتخاذ القرار والعلاقات الاجتماعية وعدد من السمات الشخصية الأخرى، بحلول العقد الرابع والخامس من العمر. حياتنا تتغير أيضاً.

11. عندما تفكر في أفضل عداء للقدرة على التحمل على وجه الأرض، لا تفكر في عالم الحياة البرية، انظر لنفسك

على الرغم من أن الكثير من الناس يعتقدون أن الحيوانات مثل الفهود والغزلان هي الأفضل من حيث الجري لمسافات طويلة، يجب أن تعلم أن هذه الحيوانات لديها سجل من حيث السرعة العالية وليس التحمل وأن أجسامهم مصنوعة للركض لمسافات طويلة. لا. البشر هم المخلوقات الوحيدة على هذا الكوكب التي تقطع مسافات طويلة طواعية، وربما يكون هذا هو أفضل سبب يجعل البشر أفضل عدائي التحمل على هذا الكوكب لأن أسلافنا اعتمدوا على القدرة على السفر لمسافات طويلة للبقاء على قيد الحياة.

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