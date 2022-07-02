وداعا حر الصيف أصنع تكييف بنفسك في المنزل ب 20جنية بس كانك في الأسكيمو

المحاولات لا تتوقف في الحصول على أسهل الطرق وأرخصها في صناعة مكيفات في المنزل، حيث أنه أغلب المصريين يحاولون بشكل دائم الحصول على طرق مبتكرة من أجل التغلب على ارتفاع درجات الحرارة، خاصة في شهر رمضان وهذا يرجع إلى صعوبة الصوم مع ارتفاع درجات الحرارة، كما أنه توجد العديد من الطرق المبتكرة التي تجعل التكييف في المنزل يكون بأقل التكاليف، وسوف نوضح الطريقة المشهورة التي تم توضيحها من خلال موقع ويكي هاو، وسوف نوضح أبرز الخطوات في هذا المقال لصنع التكييف.

كيفية صناعة مكيف في المنزل

والتجهيز التكييف في المنزل نقوم بالخطوات التالية:

حيث أنه في البداية لا بد من تجهيز وعاء كبير يحتوي ماء مثلج وبه ملح.

نضع هذه الكمية أمام المروحة، ولا بد أن يتم ضبط المروحة بحيث أن يتحرك الهواء.

ومن الممكن أن يتم استخدام زجاجة أكبر في الحجم ونملي بها الماء إلى حوالي 70% كما أنه يجب أن تكون نسبة الملح بها حوالي 10% ولا بد من ترك حوالي 20% من الزجاجة فارغ حتى تتمكن من القيام بالعملية.

كما أنه فيما بعد نضع الزجاجات في وعاء كبير.

والخطوة التالية هو أن يتم وضع المروحة يتوجه عليها الهواء.

وفكرة العمل أنه أن يتم تبريد الثلج الذي بداخل الدجاجه وأن ينتقل الهواء إلى كل الأشياء المحيطة عن طريق هواء المروحة..

ومن الممكن فيما بعد أن يتم تجميد الماء مع الملح وذلك في الزجاجة.

أهمية التكييف في المنزل

والتكييف في المنزل يكون له الكثير من الفوائد على عكس المتوقع وربما العديد من الأشخاص لا يعرفون ما هي أهمية التكييف في المنزل ومن أبرز الفوائد انها تكون كالتالي: