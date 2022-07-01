شوف عروض الصيف من بنده بنصف الثمن على جميع الأحتياجات المنزلية الضرورية

عروض بنده وهايبر بنده تقدم أقوى عروض التوفير الأسبوعية للسلع الغذائية بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى المبارك، وذلك على العديد من منتجات البقالة والمنتجات الاستهلاكية، بالإضافة إلى عروض السلع الأساسية ومئات الأطنان من الخضروات والفاكهة الطازجة، هذا بالإضافة إلى عروض قسم الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية المتنوعة وقسم الأزياء والأحذية وغيرها من الأقسام التي تتمتع بعروض وخصومات خاصة بمناسبة العيد.

عروض الصيف من بنده بنصف الثمن على جميع الأحتياجات المنزلية الضرورية

وذلك من خلال جميع فروع شركة بنده هايبر بنده المنتشرة حول المملكة العربية السعودية، فمهما كان موقعك في المملكة ستكون بنده هي الأقرب والأنسب إليك، ويستمر العرض لمدة أسبوع كامل أو حتي نفاذ الكمية على مجموعة واسعة و متنوعة من أفضل احتياجاتكم المنزلية المتنوعة.

عروض البقالة بنصف الثمن من بنده

مكرونة قودي 3 حبات بسعر 9.95 ريال بدلا من 16.50 ريال.

حصري للاعضاء مياه بنده كرتونة 40 حبة × 330 مل بسعر 11.95 ريال بدلا من 19.95 ريال.

لحم تونا خفيف بالزيت النباتي 3 قطع بسعر 11.95 ريال بدلا من 22.50 ريال.

شبية قشطة المراعي 6 حبات بسعر15.95 ريال بدلا من 27.00 ريال.

كرتونة دجاج دو 10 حبات × 1 كيلو بسعر 182.95 ريال بدلا من 209.95 ريال.

دجاج دو وزن الحبة 1.100 كيلو سعر الحبة 18.50 ريال بدلا من 20.95 ريال.

حصري للأعضاء بنده وهايبر بنده

3 حبات حدائق كاليفورنيا بالخلطة فول مدمس 450 جرام متنوع للحبة بسعر 9.95 ريال بدلا من 20.85 ريال.

جبنة كريم قابلة للدهن نادك بسعر 2 حبة × 500 جرام بسعر 19.95 ريال بدلا من 23.95 ريال.

كيس شوكولاتة مشكلة 35 حبة بوزن 710 جرام بسعر 29.95 ريال.

شوكولاتة مشكلة جواهر جالكسي 650 جرام + 15% خصم بسعر 39.95 ريال بدلا من 67.95 ريال.

هيل ذهبي زينا بوزن 500 جرام بسعر 47.95 ريال بدلا من 83.95 ريال.