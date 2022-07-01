شوف عروض العثيم الأسبوعية 60% خصم حتى نهاية الاسبوع اغتنم الفرصة وتسوق ال

عروض العثيم الأسبوعية، سوق العثيم يكون من الأسواق التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية وهي من ضمن الأسواق العالمية القوية التي تقوم بتوفير الخصومات القوية والكبيرة التي تتواجد في العديد من الفروع في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية، كما أن عدد الأفرع في جمهورية مصر العربية وصل عددهم نحو واحد وثلاثون فرع، لذا يعتبر من الأسواق الشهيرة التي تتواجد بالسعودية، مع الإضافة إلى هذا يكون متميزة لزيارة العديد من العملاء بإستمرار، كما أنه في سنة 2013 استقبل السوق مجموعة كبيرة جدًا من الزبائن.

عروض العثيم الأسبوعية 40% علي تشكيلة متنوعة من السلع المعروضة

عروض العثيم الأسبوعية

شركة أسواق عبدالله العثيم من ضمن الشركات التجارية العالمية التي قامت بمواصلة مسيرتها لكي يتم فتح الكثير من مراكز البيع من خلال التجزئة والجملة، فصار الهايبر من إحدى الأسواق الرائدة والعالمية في مجال البيع، وذلك بسبب تواجد العديد من الخصومات والعروض الرائعة والمذهلة التي تناسب كل الفئات، كما يوجد بها كثير من المنتجات التي يريدها كل المواطنين المتواجدين داخل المملكة العربية السعودية، كما أن الهايبر قد ساهم في إرتفاع حركة البيع والشراء من خلال تلك الخصومات، مع الإضافة إلى هذا يعتبر الهايبر من أشهر وأفضل الأسواق.

عروض العثيم المملكة العربية السعودية

كيلو جرام من الدقيق الأولى الفاخر عدد 4 حبات يكون بسعر 9.50 بدلًا من 17.44 ريال سعودي. سعر الكيس من سكر الأسرة مقدار 10 كيلو جرام يكون بسعر 28.95 بدلًا من 34.95 ريال سعودي. العنب الأبيض مقدار كيلو جرام يكون بسعر 5.95 ريال سعودي.

خصومات العثيم الشهرية

سعر الكيلوغرام من لحم العجل البلدي بغير العظام يكون سعرها 54.95 ريال سعودي. سعر الكيلو جرام من الكلمنتينا يكون 6.95 ريال سعودي. الشمام مقدار كيلو جرام يكون بسعر 2.75 ريال سعودي. مقدار كيلو جرام من مرتديلا الفلة الدجاج السادة يكون سعرها 23.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم اليوم