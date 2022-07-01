شوف عروض جرير الشهرية 60% خصم حتى نهاية الأسبوع بجميع فروع جرير تسوق الآن

عروض جرير الشهرية، تعتبر هذه المكتبة من المكاتب القوية للغاية لأنها تعمل على توفير الكثير من العروض والخصومات الممتازة التي يتم تواجدها في المملكة العربية السعودية في السوق المالي والمركزي، وبالإضافة إلى ذلك تقديم كافة الاحتياجات والمتطلبات التي يريدها الفرد والمجتمع ويبحث عنها جميع الأشخاص الموجودين في المملكة العربية السعودية، مع توفير السلع والمنتجات التي يبحث عنها الطلاب المدارس، وأيضاً الألعاب التي يريدها الأطفال الذين يتواجدون بالمملكة العربية السعودية.

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عروض جرير الشهرية

تقوم مكتبة الجرير على توفير العديد من الخصومات والعروض القوية والتي تكون مناسبة مع جميع الأشخاص الذين يقومون في المملكة العربية السعودية، وبالإضافة إلى ذلك تعد هذه المكتبة من أكثر المكاتب المشهورة والتي يلجأ إليها الكثير من الأشخاص، لأنها تختص لبيع جميع المنتجات وأيضاً الأصناف التي يريدها ويحتاجها جميع الأشخاص الموجودين في المملكة العربية السعودية، وتكون مكتبة جرير لها دور كبير وقوي يمنح العديد من العروض والخصومات بالسعر المنخفض الذي يتناسب مع جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية.

عروض جرير المملكة العربية السعودية

هاتف من النوع شاومي 12 برو سعة 256 جيجابايت 12 جي رام يكون بسعر 3599 بدلًا من 4099 ريال سعودي. هاتف من النوع هواوي نوفا 9 إس إي سعة 128 جيجا بايت 8 جي رام يكون سعره 1049 بدلًا من 1199 ريال سعودي. كمبيوتر المحمول من النوع آسوس زينبوك 13 حجم 13 بوصة سعة 512 جيجا بايت 16 جي رام يكون بسعر 2999 بدلًا من 4099 ريال سعودي.

خصومات جرير اليوم

شاشة التلفزيون من النوع سامسونج حجم 55 بوصة الذكية فائقة الدقة تكون بسعر 2799 بدلًا من 3699 ريال سعودي. هاتف من النوع آيفون 13 برو ماكس سعة 256 جيجا بايت يكون بسعر 4999 بدلًا من 5699 ريال سعودي. هاتف من النوع سامسونج جالاكسي إس 22 إلترا سعة 256 جيجا بايت يكون بسعر 5099 بدلًا من 5299 ريال سعودي. ماك بوك آير سعة 512 جيجا بايت حجم 13.3 يكون بسعر 5499 بدلًا من 6199 ريال سعودي.

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