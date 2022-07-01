شوف عروض العثيم الأسبوعية 50% خصم حتى نهاية الاسبوع اغتنم الفرصة وتسوق الان

عروض العثيم الأسبوعية، أهم وأكبر العروض والخصومات يتم توفيرها وتقديمها من خلال سوق بنده الذي يتواجد في المملكة العربية السعودية وكذلك جمهورية مصر العربية لذا يعتبر الهايبر من الأسواق الكبيرة والقوية التي تتواجد في الوقت الحالي ويكون معروفًا بشكل كبير بسبب الخصومات والعروض التي يعرضها ذلك السوق على سبيل المثال، خصومات متوافرة على كل متطلبات واحتياجات الزبائن منها، الحيوانات الأليفة والمأكولات والأجهزة الكهربائية ومنتجات الأطفال والأجهزة الكهربائية مع الإضافة إلى العديد من السلع الثانية التي يريدها المواطنين.

عروض العثيم الأسبوعية 40% علي تشكيلة متنوعة من السلع المعروضة

عروض العثيم الأسبوعية

يكون سوق العثيم من أقوى السلاسل الكبيرة جدًا التي تستطيع تقديم ومنح العديد من الخصومات والعروض الكبيرة جدًا، مع الإضافة إلى ذلك أقوى الخصومات التي تتواجد بالشكل المستمر طول العام أما أن تكون من السلع الغذائية والغير غذائية ومنها، الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والمنزلية وكذلك المجمدات والخضروات مع العديد من المنتجات الثانية المتواجدة في الهايبر الذي أصبح من أشهر الأسواق في المملكة العربية السعودية.

عروض العثيم المملكة العربية السعودية

900 جرام من قطع الدجاج نوعها الوطنية المشكلة تكون بسعر 10.95 ريال سعودي. العلبة من الخوخ السكري يكون سعره 7.00 ريال سعودي. المشمش السلة يكون بسعر 7.95 ريال سعودي. سعر الكيلو جرام من الثوم يكون 3.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم اليوم

زود نواشف بالتمر مقدار كيلو جرام يكون بسعر 17.50 بدلًا من 24.95 ريال سعودي. بسبوسة بالسمن الطبيعي مقدار كيلو جرام يكون سعرها 24.95 بدلًا من 29.95 ريال سعودي. 400 جرام من زود كيكة نوعها يم يم يكون سعرها 7.50 بدلًا من 9.95 ريال سعودي.

خصومات العثيم الشهرية