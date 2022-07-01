شوف عروض اكسترا الأسبوعية 40% خصم لفترة محدودة تسوق الآن

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عروض اكسترا الأسبوعية، عروض اكسترا المملكة العربية السعودية تعتبر هذه الشركة من أكبر الشركات التي تخص التجارة عن طريق تجزئة للأجهزة الخاصة بالاتصالات وأيضاً الأجهزة المنزلية والإلكترونية، وتم إنشاء هذه الشركة عام 2003 في المملكة العربية السعودية، وهي تكون مخصصة لكي تعمل على تسويق الأجهزة المنزلية الالكترونية ومن أبرزها منتجات العناية الشخصية شاشة التلفزيون أنظمة الصوت والمكيفات والثلاجات ولاب توب والكثير من ذلك.
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عروض اكسترا الأسبوعية
تعمل شركة اكسترا على بيع العديد من الالكترونيات التي يتم تواجدها في اكسترا ويكون السعر الخاص بها منخفض ويكون مناسب مع جميع الفئات المقاومين في المملكة العربية السعودية، ويبلغ عدد الفروع الخاص بشركة اكسترا حوالي اثنان وأربعون فراع وتكون موجودة في المملكة العربية السعودية، وبالإضافة إلى ذلك هناك فرعين متواجدين في البحرين وسلطنة عمان، ويتجه إليها الكثير من الأشخاص بسبب توفير العروض والخصومات الممتازة والرائعة.
عروض اكسترا المملكة العربية السعودية
- هاتف من النوع سامسونج جالاكسي إس 20 إف إي من الجيل الخامس سعة 128 جيجا بايت باللون الأزرق يكون بسعر 1649 بدلًا من 2999 ريال سعودي.
- هاتف من النوع آبل آيفون 12 سعة 128 جيجا بايت 5 جي رام باللون الأزرق يكون بسعر 3199 بدلًا من 4049 ريال سعودي.
- المكيف الجداري من النوع كلاس برو 11500 وحدة البارد والحار يكون بسعر 1849 بدلًا من 2199 ريال سعودي.
تخفيضات اكسترا اليوم
- المكيف الشباك من النوع ميديا 18000 وحدة التبريد إنفيرتر يدعم الواي فاي البارد يكون بسعر 2199 بدلًا من 2999 ريال سعودي.
- شاشة التلفزيون من النوع تي سي ال حجم 55 بوصة عالية الدقة تكون بسعر 1799 بدلًا من 2759 ريال سعودي.
- شاشة التلفزيون من النوع كلاس برو حجم 58 بوصة عالية الدقة تكون بسعر 1799 بدلًا من 2199 ريال سعودي.
- كمبيوتر المحمول من النوع أسوس اكس 515 كور اي 7 سعة 512 جيجا بايت 8 جي رام باللون الفضي يكون بسعر 3099 بدلًا من 3299 ريال سعودي.
خصومات اكسترا الشهرية
- غسالة التعبئة الأمامية من النوع كلاس برو حجم 6 كيلو جرام 8 برامج باللون الأبيض يكون بسعر 1099 بدلًا من 1599 ريال سعودي.
- تاب من النوع لينوفو إم 8 سعة 32 جيجا بايت 4 جي رام حجم 8 بوصة يكون بسعر 479 بدلًا من 549 ريال سعودي.
- ثلاجة من النوع كلاس برو 6.2 قدم باب واحد باللون الفضي يكون سعرها 999 بدلًا من 1499 ريال سعودي.
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