شوف خصومات اكسترا اليومية 40% لجميع عملائنا علي مجموعة متميزة من المنتجات

خصومات اكسترا اليومية، تعتبر شركة اكسترا من الشركات التي تختص بتجارة التجزئة للأجهزة المنزلية والإلكترونية والاتصالات، حيث أن الشركة تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية سنة 2003 عن طريق الشركة المتحدة الخاصة بالإلكترونيات فهي متخصصة لتسويق الأجهزة المنزلية والإلكترونية منها، شاشات التلفزيونات وأنظمة الصوت ولابتوب وهواتف الجوال والكاميرات ومستلزمات العناية الشخصية وغير ذلك من المنتجات.

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خصومات اكسترا اليومية

تكون شركة اكسترا تكون من الشركات المتخصصة في بيع الكثير من الإلكترونيات المتواجدة في الشركة بسعر صغير يبحث عنها العديد من الأفراد حتى يكون متلائم معه، حيث أن شركة اكسترا لديها عدد اثنان وأربعون فرعًا يتم تواجدهم بالمملكة العربية السعودية مع الإضافة إلى عدد اثنان فرع في عمان والبحرين فهي من الشركات الكبيرة التي تقدم أكبر الخصومات والعروض إلى كل المواطنين المتواجدين داخل المملكة العربية السعودية.

عروض اكسترا المملكة العربية السعودية

شاشة التلفزيون من النوع سامسونج حجم 43 بوصة عالية الدقة مع 3 مداخل اتش دي ام اي وعدد اثنان مدخل يو اس بي يكون سعرها 3499 بدلًا من 6459 ريال سعودي. ساوند بار من النوع سامسونج 3.1.2 قناة سعة 330 واط به 8 مكبرات الصوت يدعم البلوتوث باللون الأسود يكون بسعر 1599 بدلًا من 2799 ريال سعودي.

تنزيلات اكسترا الأسبوعية

شاشة التلفزيون من النوع سامسونج فائقة الدقة حجم 65 بوصة تكون بسعر 3399 بدلًا من 5999 ريال سعودي. ساوند بار من النوع سامسونج 2.0 قناة مع مضخم الصوت المدمج به 4 مكبرات للصوت باللون الأسود يكون بسعر 399 بدلًا من 799 ريال سعودي. شاشة التلفزيون من النوع كلاس برو حجم 55 بوصة تدعم الأندرويد عالية الدقة تكون بسعر 1499 بدلًا من 2799 ريال سعودي.

عروض اكسترا اليوم