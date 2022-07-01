نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات اكسترا اليومية 40% لجميع عملائنا علي مجموعة متميزة من المنتجات في المقال التالي
خصومات اكسترا اليومية، تعتبر شركة اكسترا من الشركات التي تختص بتجارة التجزئة للأجهزة المنزلية والإلكترونية والاتصالات، حيث أن الشركة تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية سنة 2003 عن طريق الشركة المتحدة الخاصة بالإلكترونيات فهي متخصصة لتسويق الأجهزة المنزلية والإلكترونية منها، شاشات التلفزيونات وأنظمة الصوت ولابتوب وهواتف الجوال والكاميرات ومستلزمات العناية الشخصية وغير ذلك من المنتجات.
عروض اكسترا الأسبوعية 40% خصم لفترة محدودة تسوق الآن
خصومات اكسترا اليومية
تكون شركة اكسترا تكون من الشركات المتخصصة في بيع الكثير من الإلكترونيات المتواجدة في الشركة بسعر صغير يبحث عنها العديد من الأفراد حتى يكون متلائم معه، حيث أن شركة اكسترا لديها عدد اثنان وأربعون فرعًا يتم تواجدهم بالمملكة العربية السعودية مع الإضافة إلى عدد اثنان فرع في عمان والبحرين فهي من الشركات الكبيرة التي تقدم أكبر الخصومات والعروض إلى كل المواطنين المتواجدين داخل المملكة العربية السعودية.
عروض اكسترا المملكة العربية السعودية
- شاشة التلفزيون من النوع سامسونج حجم 43 بوصة عالية الدقة مع 3 مداخل اتش دي ام اي وعدد اثنان مدخل يو اس بي يكون سعرها 3499 بدلًا من 6459 ريال سعودي.
- ساوند بار من النوع سامسونج 3.1.2 قناة سعة 330 واط به 8 مكبرات الصوت يدعم البلوتوث باللون الأسود يكون بسعر 1599 بدلًا من 2799 ريال سعودي.
تنزيلات اكسترا الأسبوعية
- شاشة التلفزيون من النوع سامسونج فائقة الدقة حجم 65 بوصة تكون بسعر 3399 بدلًا من 5999 ريال سعودي.
- ساوند بار من النوع سامسونج 2.0 قناة مع مضخم الصوت المدمج به 4 مكبرات للصوت باللون الأسود يكون بسعر 399 بدلًا من 799 ريال سعودي.
- شاشة التلفزيون من النوع كلاس برو حجم 55 بوصة تدعم الأندرويد عالية الدقة تكون بسعر 1499 بدلًا من 2799 ريال سعودي.
عروض اكسترا اليوم
- الطاولة التلفزيونية من النوع هومز مقاس 180 سم 39.8 سم عمق مع ارتفاع 42.6 سم باللون الأزرق الفاتح سعرها يكون 599 بدلًا من 1199 ريال سعودي.
- شاشة التلفزيون حجمها 42 بوصة فائقة الدقة تكون بسعر 1099 بدلًا من 1999 ريال سعودي.
- حامل التلفزيون من النوع براتيك من 55 بوصة حتى 70 بوصة باللون الأسود مع عدد أربع مقاعد من الخشب سعره يكون 489 بدلًا من 979 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف خصومات اكسترا اليومية 40% لجميع عملائنا علي مجموعة متميزة من المنتجات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.