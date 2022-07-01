شوف عروض بنده اليوم خصومات تصل ل 75% على المنتجات الغذائية والأجهزة ومستلزمات المنزل

متجر سوق بنده يعمل على تشغيل الكثير من مراكز التوزيع الأساسية التي وصل عددها تقريبًا أربعة بالمملكة العربية السعودية، مع توافر العديد من الشحنات التي وصلت إلى نحو 600 شاحنة، فإن ذلك يكون من أجل توصيل الكثير من المنتجات الغذائية والغير غذائية للمتاجر والتي كانت حوالي سبعون ألف منتج غذائي وغير غذائي، كما يزور الهايبر كل عام العديد من الزبائن التي يتم وصولهم نحو مائة وعشرون مليون عميل.

عروض العثيم السعودية على أجهزة المطبخ تصل إلى 50% بمناسبة عيد الأضحى

عروض بنده اليوم

مقر شركة بنده الرئيسي يتواجد في المملكة العربية السعودية، حيث أنها من إحدى سلاسل متاجر البيع التي تكون من خلال التجزئة الأساسية بالشرق الأوسط وكذلك السلاسل الكبيرة التي تختص بمتاجر التجزئة في المملكة العربية السعودية، مع توافر العديد من المتاجر التي تم وصولها إلى حوالي 200 متجر في العديد من المدن حوالي 44 مدينة، وأيضًا تقوم شركة بنده بتشغيل اثنان نوع للمتاجر وهم، السوبر ماركت والهايبر ماركت.

خصومات بنده

2 + 1 من بطاطس الشيبس من النوع برينجلز مقدار 160 جرام يكون بسعر 19.95 بدلًا من 29.85 ريال سعودي.

كيلو جرام من الطحينة نوعها بنده يكون سعرها 19.95 بدلًا من 39.95 ريال سعودي.

4 حبات من الفول المدمس نوعه بنده مقدار 450 جرام يكون بسعر 10.95 بدلًا من 19.80 ريال سعودي.

سعر الكيلو جرام من المكسرات المشكلة المالحة تكون 74.95 ريال سعودي.

سعر الكيلو جرام من الزبيب الأسود اليماني يكون 39.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده