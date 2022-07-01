شوف نصف الثمن أقوى عروض إكسترا على التكييفات والجوالات والابتوبات والشاشات

توفر مجموعة إكسترا ماركت Extra market بالمملكة العربية السعودية خصومات مميزة تصل إلى نصف الثمن على أسعار كثير من الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات الضرورية لكل منزل، والتي تشمل: تكييفات، واجهزة كهربائية كماكينات صناعة القهوة، ومبردات المياه، وخصومات على أسعار المكانس الكهربائية، والجوالات الحديثة بمختلف أنواعها، واللابتوبات وغيرهم، ولمعرفة تفاصيل خصومات كل هذه السلع، تابعوا باقي المقالة…..

عروض إكسترا السعودية على أسعار أجهزة مختلفة

توجد خصومات مميزة عدة في جميع فروع إكسترا ماركت بالمملكة العربية السعودية، ومن خلال Extra online على أسعار: كلاس برو بشاشة 42 بوصة عالي الوضوح الأندرويد بنصف الثمن، وخصومات أخرى على أسعار هومز كرسي الاسترخاء اليدوي مع خاصية الدوران القماشي باللون الأزرق، بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى على أسعار بلاي ستيشن 5 قارئ الأقراص، وعلى سعر شاشة Class pro بحجم 50 بوصة الأندرويد فائق الوضوح، وخصومات أخرى على أسعار مكنسة كلاس برو الكهربائية بقوة شفط 2000 واط وسعة 21 لتر، وكلاس برو براد الماء الحار والبارد 520 واط باللون الأبيض، وعرض آخر منهم على سعر فيليبس ماكينة صنع القهوة بقوة 750 واط باللون الأسود.

خصومات خاصة من اكسترا السعودية اليوم Extra

توجد بفروع إكسترا السعودية Extra Ksa كثير من الخصومات الخاصة على أسعار: كلاس برو المكيف الجداري الروتري البارد بقوة 12000 واط وخصم مميز، وتنزيل آخر منهم على سعر كلاس برو ابمكيف الجداري المميز 11500 وحدة بارد وحار باللون الأبيض وخصم 16٪، وتنزيل حصري منهم على أسعار مكيفات كلاس برو الأقوي 23000 وحدة وخصم 27٪ باللون الأبيض لأماكن أكبر، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار كلاس برو مكيفات الجدار 17800 وحدة وخصم 32٪، وغيرهم من خصومات أخرى على أسعار ابل ايفون apple iphone 13 برو المميز بشاشة عالية الوضوح، وسعة تخزين خارقة، وسرعة تشغيل عالية.

تنزيلات السعودية على أسعار الشاشات الحديثة المختلفة

توفر مجموعة اكسترا السعودية خصومات مميزة أخرى على اسعار الشاشات واللابتوبات الحديثة المختلفة، ومنها: خصم خاص على سعر اتش بي فاميلي كور ار 3، وخصم آخر منهم على سعر هواوي ميت بوك دي 15.