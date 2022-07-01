نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض العثيم مول الأسبوعية للسلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية في المقال التالي

عروض العثيم مول الأسبوعية تقدم أقوى عروض السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والأساسية وغيرها العديد من جميع مستلزمات واحتياجات المنزل، من السلع الغذائية المحلية والمستوردة من منتجات البقالة والمعلبات وغيرها، هذا بالإضافة إلى عروض قسم الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وغيرها العديد، مع العلم أن جميع هذه العروض متوفرة من خلال جميع فروع شركة أسواق عبد الله العثيم المنتشرة في معظم محافظات المملكة العربية السعودية، والتي تسعى إلى تقديم أفضل خدمة لعملائها القيمين، كما تقدم عروض اكتساب لاصحاب بطاقات اكتساب للفوز بنقاط شراء مجانية. أقوى عروض العثيم مول الأسبوعية للسلع الغذائية: عرض ثلاث حبات مكرونة اسباجتي قودي بسعر 10.95 ريال سعودي للعرض بدلاً من 16.50 ريال.

جبن ناديك كريم كاسات وزن 900 جرام بسعر 16.95 ريال سعودي بدلاً من 29.95 ريال، بجد أقصى ثلاث حبات لحملة بطاقات اكتساب.

صابون تايد بودرة أوتوماتيك وزن العبوة 2.5 كيلو جرام بسعر 18.95 ريال سعودي بدلاً من 38.95 ريال.

عرض خمس حبات قشطة مانا بسعر 10.95 ريال سعودي للعرض بدلاً من 23.75 ريال.

وأقوى العروض على أرز ابو كاس مزة بسمتي وزن الكيس 10 كيلو جرام بسعر 57.95 ريال سعودي بدلاً من 83.95 ريال. شبيهة جبن المراعي مثلثات 4 دور بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 13.50 ريال.

زبادي المراعي يوناني فراولة بسعر 3.50 ريال سعودي بدلاً من 5 ريال.

كريمة الطبخ من المراعي سعة 500 مل بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 16 ريال.

شبيهة جبن المراعي شرائح برجر/ شيدر بسعر 15.50 ريال سعودي بدلاً من 18.25 ريال.

وعرض خاص على ثلاث حبات من شبيهة جبن المراعي بالقشطه مربعات بسعر 10.95 ريال سعودي بدلاً من 14.85 ريال. عروض السلع الأساسية المتنوعة: صندوق تين بسعر 14.95 ريال سعودي.

عرض صندوق صغير كرز بسعر 7.95 ريال سعودي.

وعرض قوي على الشمام الاردني بسعر 3.25 ريال سعودي للكيلو. لحم عجل بلدي بالعظم بسعر 39.95 ريال سعودي للكيلو.

دجاج التنمية طازج وزن 900 جرام بسعر 15.95 ريال سعودي.

عرض طبق قطع دجاج انتاج مشكلة وزن الطبق 900 جرام بسعر 10.95 ريال سعودي الطبق.

انتاج دجاج كامل نتبل حار وزن العبوة 600 جرام بسعر 10.50 ريال سعودي. ربطة عرض ترويجي على ثلاث عبوات زيت نور دوار الشمس بسعر 49.95 ريال سعودي للعرض.

مايونيز نور ضغاط عرض خاص مكون من حبتين بسعر 13.95 ريال سعودي بدلاً من 16.95 ريال. عمر شويل - جدة أقوى عروض العثيم مول الأسبوعية للسلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية - ثقفني

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