نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية 60% خصم لفترة محدودة تسوق الآن واغتنم الفرصة في المقال التالي
عروض بنده الأسبوعية، عروض وتخفيضات هايبر بنده دائمًا عروض مميزة ويبحث عنها الجميع، وخلال شهر مايز ستقدم مجموعة شراكات بنده للتجزئة الغذائية العديد من العروض والتخفيضات بمناسبة شهر الصيف، ولذلك معظم المواطنين السعوديين يتساءلون عن عروض وتخفيضات بنده السعودية لشهر مايو، وإليكم اليوم أفضل عروض وتخفيضات هايبر بنده السعودية مايو 2022.
عروض بنده اليوم 40% حتى نهاية الأسبوع او نفاذ الكمية اغتنم الفرصة وتسوق الآن
عروض بنده الأسبوعية
شركات بنده السعودية للتجزئة الغذائية واحدة من أكبر شركات التجزئة الغذائية داخل المملكة، وهي تتبع لـ صافولا جروب وهي أكبر شركات المملكة للتجزئة الغذائي، ويوجد لشركة بنده عدد كبير من الفروع في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، ولكن الفرع الرئيسي لها يوجد في العاصمة وهي مدينة الرياض.
أفضل عروض وتخفيضات هايبر بنده السعودية مايو2022ِ
تقدم مجموعة شركات بنده للتجزئة الغذائية عروض وتخفيضات مميزة هذا الأسبوع، وإليكم بعض هذه العروض خلال السطور التالية:
- تنزيلات بنده اليومية غراء شفاف كلاس 70 مل بسعر 10 ريال سعودي.
- خصومات بنده الأسبوعية تجليد كلاس بسعر 15 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده الشهرية طقم أدوات هندسية كلاس 9 قطع بسعر 15 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده الأسبوعية دفتر عربي 40 ورقة بسعر 1.50 ريال سعودي.
- عروض بنده الشهرية تجليد كتب جاهزة شفافه كلاس 24 قطعه بسعر 15 ريال سعودي.
خصومات بنده الشهرية
- خصومات بنده اليوم تجليد لاصق رول كلاس بسعر 10 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده الشهرية طقم اقلام جاف 3 قطع بسعر 15 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده الأسبوعية طقم أقلام ملونة 3 قطع بسعر 15 ريال سعودي.
- عروض بنده اليوم طقم أقلام زيبرا سوبر جل جاف 5 قطع بسعر 20 ريال سعودي.
- خصومات بنده اليومية أقلام سونيك 200 ازرق واسود بسعر 15 ريال سعودي.
تخفيضات بنده اليوم
- عروض بنده الأسبوعية اقلام رصاص كلاس 12 قطعه بسعر 10 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- خصومات بنده الشهرية اقلام سنون زيبرا 5 الوان بسعر 20 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- تخفيضات بنده اليوم رسم مع مشتقات ديروكس لعبه بسعر 59 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- تنزيلات بنده اليومية سكوتر الاطفال بسعر 99 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- خصومات بنده الأسبوعية لعب تابلت كهربائية بيبي لوف بسعر 69 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده الأسبوعية 60% خصم لفترة محدودة تسوق الآن واغتنم الفرصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.