شوف عروض العثيم تقدم أقوى العروض على مختلف السلع الغذائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك ALOthaim

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عروض العثيم تقدم مجموعة من العروض والخصومات المتنوعة والمختلفة على جميع السلع الغذائية الهامة بمناسبة اقتراب العيد. ففي هذه المناسبة تقدم متاجر العثيم لكل عملائها الحصريين أفضل الخصومات تحت شعار حنا الأوفر. حيث تقدم مختلف المنتجات كالأرز بمختلف أنواعه، وكذلك الزيت والسكر، وغيرها الكثير ومنها أيضاً المنتجات الجاهزة بأسعار مميزة لا تفوت العرض. أقوى عروض العثيم على السلع الغذائية بمناسبة عيد الأضحى اشتري إسباكتي قودي بوزن 450 جم، أو مكرونة قودي بوزن 500 جم، 3 حبات بسعر 10.95 ريال بدلاً من 16.50 ريال سعودي. كما يتوفر لكل عميل 9 حبات. متوفر أرز أ[و كاس مزة بسمتي، للكيس بوزن 10 كجم ، بسعر 75.95 ريال بدلاً من 83.95 ريال سعودي.

صابون تايد بودرة اوتوماتيك بوزن 2.25 أو 2.5 كيلو جرام، للحبة بسعر 18.95 ريال بدلا من 38.95 ريال سعودي. تخفيضات العثيم بمناسبة العيد على اللحوم والدواجن اشتري لحم عجل بلدي بالعظم، للكيلو بسعر 39.95 ريال سعودي.

متوفر طبق من قطع دجاج انتاج مشكلة طازج، للطبق بوزن 900 جم، بسعر 10.95 ريال سعودي.

دجاج انتاج كامل متبل حار، للطبق بوزن 600 جم، بسعر 10.50 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض العثيم تقدم أقوى العروض على مختلف السلع الغذائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك ALOthaim - ثقفني

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