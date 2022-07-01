نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض العثيم شهر يوليو خصومات تصل ل 70% بمناسبة عيد الأضحي في المقال التالي
عروض العثيم الاثنين هايبر العثيم يكون من إحدى أكبر سلاسل تجارية متواجدة في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، حيث أن السوق لديه الكثير من الأقسام والأصناف حتى يتم تلبية كافة متطلبات واحتياجات العملاء التي يريدونها التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية ومن هذه الأصناف هي، الحيوانات الأليفة والسوبر ماركت والأجهزة والأدوات المنزلية ومستلزمات الأطفال والألعاب وغيرها من المنتجات التي يرغب بها كل مواطن في السعودية.
عروض بنده اليوم خصومات من 20 وحتي 70% علي جميع المنتجات
عروض العثيم الاثنين
يعمل سوق العثيم على منح الكثير من العروض والخصومات الكبيرة والمذهلة المتواجدة بالشكل المستمر طوال السنة سواء كانت من السلع الغذائية التي يكون منها، الخضروات والأسماك واللحوم الطازجة ومنتجات العناية الشخصية والمنظفات والمجمدات والأغذية الجافة مع الأدوات والأجهزة المنزلية وكل ما يتم تواجده في الهايبر، حيث أن ذلك الهايبر يعد من الأسواق الناجحة والشهيرة في المملكة العربية السعودية التي تمنح الخصومات والعروض القوية التي يرغب بها العديد من المواطنين.
خصومات العثيم
- 180 جرام من اللبنة فيرست تشويز عدد 3 علبة تكون بسعر 11.95 ريال سعودي.
- الزيتون أوليمب الأخضر اليوناني مقدار كيلو جرام يكون بسعر 16 ريال سعودي.
- البيض من النوع هالي عدد 30 حبة يكون بسعر 12.50 ريال سعودي.
- 1015 من ورق العنب نوعه اميفا يكون بسعر 13.50 بدلًا من 18.75 ريال سعودي.
- 10 كيلوجرام من أرز باب القصر الابيض البسمتي يكون بسعر 49.95 بدلًا من 65.50 ريال سعودي.
- البطاطس الشرائح من النوع تاتسو مقدار كيلو جرام يكون بسعر 6.95 بدلًا من 9.95 ريال سعودي.
- 205 جرام من قراقيش ذرة سفوري بالجبن يكون بسعر 4.50 بدلًا من 6.50 ريال سعودي.
- شوكولاتة كاكاو بالبندق من النوع دار ليت مقدار 350 جرام يكون بسر 7.50 بدلًا من 14.50 ريال سعودي.
- 185 جرام من سلطة التونة من النوع هالي مع الخضار يكون بسعر 5.95 بدلًا من 7.95 ريال سعودي.
- 2 * 500 مل من المايونيز نور الضغاط يكون بسعر 13.95 بدلًا من 16.95 ريال سعودي.
- 2 لتر من زيت الزيتون رحمة البكر يكون بسعر 44.95 بدلًا من 66.95 ريال سعودي.
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