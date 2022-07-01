نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا السعودية على الأجهزة المنزلية تصل إلى 60% في المقال التالي
عروض اكسترا المملكة العربية السعودية، تكون شركة اكسترا من المتخصصة في التجارة عن طريق التجزئة للأجهزة الإلكترونية والمنزلية والأجهزة المتخصصة في الاتصالات، كما أن تلك الشركة تكون من إحدى الشركات التي تم تشييدها في عام 2003 بالمملكة العربية السعودية والتي كانت من خلال الشركة المتحدة المتخصصة في الإلكترونيات، وأيضًا تعتبر الشركة من الشركات التي تختص لتسويق الأجهزة الإلكترونية والمنزلية ومن ضمنها، منتجات العناية الشخصية وأنظمة الصوت واللاب توب والثلاجات والمكيفات وغير ذلك.
عروض اكسترا السعودية
شركة اكسترا من إحدى الشركات التي تختص لبيع العديد من الإلكترونيات التي تتواجد في تلك الشركة بسعر صغير يحتاجه ويطلبه كل شخص مقيم داخل المملكة العربية السعودية، كما أن شركة اكسترا لديها حوالي أثنان وأربعون فرعًا في المملكة العربية السعودية مع الإضافة إلى ذلك تواجد فرعين آخرين يتم تواجدهم في البحرين وعمان، حيث تعتبر شركة اكسترا من أكبر الشركات التي تعرض وتمنح العروض الكبيرة والخصومات لكل المتواجدين بالمملكة العربية السعودية.
تخفيضات اكسترا اليوم
- سعر مكيف الشباك من النوع كلاس برو 17800 وحدة بالريموت الكنترول البارد يكون 1599 بدلًا من 1999 ريال سعودي.
- شاشة التلفزيون تدعم الأندرويد من النوع كلاس برو حجم 58 بوصة عالية الدقة تكون بسعر 1799 بدلًا من 3999 ريال سعودي.
- هاتف من النوع آبل آيفون 13 سعة 128 جيجا بايت 5 جي رام باللون الوردي يكون بسعر 3499 بدلًا من 3799 ريال سعودي.
- المكيف الجداري من النوع ميديا 18300 وحدة خاصية التنظيف الذاتي البارد يكون بسعر 2499 بدلًا من 3199 ريال سعودي.
- المكيف الفريون المتنقل من النوع كلاس برو 12000 وحدة البارد يكون بسعر 1399 بدلًا من 1899 ريال سعودي.
- غسالة التعبئة الأمامية من النوع دايو 1200 دورة غسيل حتى 9 كيلو جرام بها 15 برنامج تكون باللون الأبيض سعرها يكون 1699 بدلًا من 3399 ريال سعودي.
- تابلت من النوع سترونيك حجم 8 بوصة سعة 32 جيجا بايت باللون الأسود يكون بسعر 319 بدلًا من 449 ريال سعودي.
- ثلاجة من النوع كلاس برو باب واحد حجم 1.6 قدم باللون الأسود تكون بسعر 499 بدلًا من 699 ريال سعودي.
- المكنسة البرميل من النوع باناسونيك القابلة إلى الفك 2300 واط سعة 21 لتر يكون بسعر 775 بدلًا من 1099 ريال سعودي.
- المكنسة اللاسلكية من النوع دايسون هيبا فلتر يكون بسعر 1399 بدلًا من 1989 ريال سعودي.
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