شوف عروض بنده الأسبوعية تصل الي 70% اقوي عروض عيد الأضحى تسوق الان

عروض بنده السعودية هايبر بنده يكون من إحدى الأسواق التي تقوم بتشغيل الكثير من المراكز المتخصصة في التوزيعات الرئيسية التي يكون عددها أربعة متواجدين في المملكة العربية السعودية مع تواجد الكثير من الشحنات التي وصلت نحو ستمائة شاحنة، وأيضًا هذا يكون عن طريق توصيل العديد من السلع الغذائية والغير غذائية إلى المتاجر وهم سبعون ألف سلعة غذائية وغير غذائية، وكذلك يقوم بزيارة السوق العديد من العملاء كل عام وصلوا حوالي مائة وعشرون مليون زبون.

تنزيلات بنده

المقر الرئيسي الخاص بشركة بنده يكون متواجد بالمملكة العربية السعودية، كما أنها من ضمن السلاسل التي تختص بمتاجر البيع التي تكون عن طريق التجزئة الرئيسية في الشرق الأوسط وأيضًا تعتبر من إحدى السلاسل التي تختص بمتاجر التجزئة الكبيرة في المملكة العربية السعودية مع تواجد الكثير من المتاجر التي وصلت نحو مائتي متجر في العديد من المدن وهم أربعة وأربعون مدينة، وكذلك تعمل شركة بنده على تشغيل حوالي اثنان فرع خاص بالمتاجر وهم الهايبر ماركت والسوبر ماركت.

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