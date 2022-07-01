شوف عروض بنده الأسبوعية تصل الي 70% اقوي عروض عيد الأضحى تسوق الان

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عروض بنده السعودية هايبر بنده يكون من إحدى الأسواق التي تقوم بتشغيل الكثير من المراكز المتخصصة في التوزيعات الرئيسية التي يكون عددها أربعة متواجدين في المملكة العربية السعودية مع تواجد الكثير من الشحنات التي وصلت نحو ستمائة شاحنة، وأيضًا هذا يكون عن طريق توصيل العديد من السلع الغذائية والغير غذائية إلى المتاجر وهم سبعون ألف سلعة غذائية وغير غذائية، وكذلك يقوم بزيارة السوق العديد من العملاء كل عام وصلوا حوالي مائة وعشرون مليون زبون.
تنزيلات بنده
المقر الرئيسي الخاص بشركة بنده يكون متواجد بالمملكة العربية السعودية، كما أنها من ضمن السلاسل التي تختص بمتاجر البيع التي تكون عن طريق التجزئة الرئيسية في الشرق الأوسط وأيضًا تعتبر من إحدى السلاسل التي تختص بمتاجر التجزئة الكبيرة في المملكة العربية السعودية مع تواجد الكثير من المتاجر التي وصلت نحو مائتي متجر في العديد من المدن وهم أربعة وأربعون مدينة، وكذلك تعمل شركة بنده على تشغيل حوالي اثنان فرع خاص بالمتاجر وهم الهايبر ماركت والسوبر ماركت.
خصومات بنده و اقوي العروض
- خصومات بنده علي مسحوق غسيل الصحون الملح من النوع فينيش حجم 2 كيلو جرام يكون بسعر 12.95 بدلًا من 37.95 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده علي كل 30 فوطة من الفوط الصحية كبير بالأجنحة القطن الناعم من النوع أولويز يكون سعرها 11.95 بدلًا من 20.95 ريال سعودي.
- بطاطس كرينكل كت من النوع ساديا مقدار 750 جرام سعرها يكون 8.95 بدلًا من 14.50 ريال سعودي.
- وافل كت من النوع ساديا مقدار 750 جرام يكون بسعر 8.95 بدلًا من 14.50 ريال سعودي.
- سعر الكرتون من الدجاج نوعه دو مقدار 10 * 1.1 كيلو جرام يكون 182.95 بدلًا من 209.95 ريال سعودي.
- 6 حبات من شبيهة القشطة من النوع المراعي مقدار 170 جرام يكون بسعر 15.95 بدلًا من 27 ريال سعودي.
- الكرتون من المياه نوعها بنده مقدار 40 * 330 مل يكون سعرها 11.95 بدلًا من 19.95 ريال سعودي.
- 3 حبات من المكرونة نوعها قودي مقدار 450 جرام تكون بسعر 9.95 بدلًا من 16.50 ريال سعودي.
- 500 جرام من الهيل الذهبي زينا يكون بسعر 47.95 بدلًا من 83.95 ريال سعودي.
- 650 جرام + 15% خصم من الشوكولاتة المشكلة من النوع جواهر جالاكسي تكون بسعر 39.95 بدلًا من 67.95 ريال سعودي.
- الشوكولاتة المشكلة عدد 35 حبة مقدار 710 جرام سعرها يكون 29.95 بدلًا من 59.95 ريال سعودي.
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