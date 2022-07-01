نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السعودية على أجهزة المطبخ تصل إلى 50% بمناسبة عيد الأضحى في المقال التالي
يعتبر هايبر العثيم من إحدى أكبر السلاسل التجارية المتواجدة بالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، حيث أنه لديه الكثير من الأقسام والأصناف من أجل تلبية كافة المتطلبات والاحتياجات التي يريدها ويرغب بها كل المواطنين والعائلات التي تتواجد بالمملكة ومنها، الأدوات المنزلية والألعاب ومنتجات الأطفال والسوبر ماركت والحيوانات الأليفة، كما يتوافر به قسم يخص الأجهزة المنزلية وغيرها من المنتجات التي يحتاج لها كل شخص بالمملكة.
عروض العثيم السعودية
سوق العثيم يقوم بتقديم الخصومات والعروض الكبيرة التي تكون متواجدة بالشكل المستمر طوال السنة سواء كانت من السلع الغذائية من الخضروات والمجمدات واللحوم والمأكولات الفريش والمأكولات الجافة والأسماك والمنتجات العناية الشخصية والأجهزة المنزلية والأدوات المنزلية والمنظفات وكل ما يتواجد في الهايبر، حيث أن ذلك الهايبر يعد من الأسواق الناجحة والشهيرة المتواجدة بالمملكة والتي تقدم العروض والخصومات الكبيرة التي يقوم الكثير من المواطنين بالبحث عنها.
تخفيضات العثيم اليوم
- طقم القدور عدد 8 قطع من كاسا بونيتا مارفل يكون بسعر 179.95 بدلًا من 255 ريال سعودي.
- قدر مقاس 32 سم من كاسا بونيتا مع الغطاء يكون بسعر 49.95 بدلًا من 69.95 ريال سعودي.
- صانع الطعام من النوع هومر يكون بسعر 199 بدلًا من 299 ريال سعودي.
- 10 لتر من قدر الضغط العربي من النوع اي تي سي يكون بسعر 299 بدلًا من 399 ريال سعودي.
- براد المياه الحار والبارد من النوع هومر يكون بسعر 349 بدلًا من 419 ريال سعودي.
- شنطة السفر مقاس 24 من لايت جو ترولي يكون سعرها 119 بدلًا من 156 ريال سعودي.
- القدر مقاس 30 سم من النوع كاسا بونيتا يكون بسعر 34.95 ريال سعودي.
- شنطة السفر مقاس 28 من لايت جو ترولي تكون بسعر 169 بدلًا من 222 ريال سعودي.
- قدر من النوع كاسا بونيتا مع الغطاء مقاس 30 سم يكون بسعر 45.95 بدلًا من 69.95 ريال سعودي.
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