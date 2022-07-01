افضل من الجاهز.. طريقة عمل الصابون السائل بحرفية وجودة عالية مثل الشركات بكمية كبيرة 70 كيلو في دقائق

طريقة عمل الصابون السائل زي الشركات بجودة عالية وحرفية ، لا غنى عن الصابون السائل في البيت، وللأسف الشديد أن عمليات الغش أصبحت موجودة في كل شئ نقوم بشرائه من الخارج، ومن أكثر الأشياء التي يجب أن تكون مضمونة مائة في المائة عند شرائها هي الصابون السائل لأنه لو لم يكن مضمون يؤثر بالضرر على اليدين، وإصابتها بأمراض خطيرة، علاوة على كل ذلك أن سعر كيلو الصابون أصبح مرتفع للغاية، ولكن نحن سوف نقدم لكم مكونات تحضير الصابون السائل في المنزل، ولا حاجة بعد ذلك لشراء الصابون السائل من الخارج بعد ذلك، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا لمعرفة المكونات وطريقة التحضير.

مكونات تحضير الصابون السائل في البيت بأقل التكاليف

لاحظنا في الأيام القليلة الماضية أن معظم النساء تشتكي من جودة الصابون السائل، بسبب عدم قدرته على إزالة الأوساخ والدهون الموجودة في الأواني بعد طهي الطعام فيها، بالإضافة إلى أنه يؤدي إلى وجود مشاكل اليدين، وتحتاج إلى تكلفة كبيرة لعلاج وحل مشكلة اليدين، معانا وداعا لكل هذه المشاكل، نحن سوف نقدم لكم مكونات تحضير الصابون السائل بسهولة في البيت وبدون بذل أي مجهود من ربة المنزل، وتتلخص المكونات في:

لتر ونصف من مكون التكسالون.

نصف لتر من تايلوز.

كمية مناسبة من ملح الصوديوم.

كمية مناسبة من الصودا السائلة.

ربع كوب من السلفونيك.

كمية مناسبة من المعطر.

زجاجات فارغة لتعبئة الصابون.

خطوات تحضير الصابون السائل في البيت بكل سهولة

يجب إحضار كمية المواد التي ذكرناها في الفقرة السابقة، مع العلم أن هذه الكمية مضاعفة الكمية أو تقليلها على حسب رغبة كل ست بيت، ونحن دائما نعمل على راحة ربة المنزل، ولذلك قدمنا لها هذه الوصفة التي لا تستغرق وقتا طويلا في تحضيرها، والآن سوف نقدم لكم خطوات التحضير: