شوف أحلى المفاجآت و أقوي العروض و أكبر التنزيلات في اﻷسعار في فروع العثيم داخل المملكة العربية السعودية فإغتنم الفرصة و بادر بالشراء

​ أهم العروض والتخفيضات لشهر الصيف داخل أسواق العثيم السعودية يوليو 2022، أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية من الأسواق التي تتميز بالعديد من الأمور مثل العروض الجميلة والتخفيضات المتميزة التي تقدمها بالإضافة إلى الجودة العالية لمنتجاتها خلال شهر يوليو هذا العام تقدم مجموعة اسواق العثيم مجموعة كبيرة من المنتجات المتنوعة وبأسعار جيدة للغاية، وإليكم خلال هذه السطور سأتحدث معكم عن هذه العروض وسوف أذكر بعض منها، وإذا كنت ممن يرغب في الإطلاع على هذه العروض فعليك بالمتابعة.

أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية

أسواق العثيم السعودية هي مجموعة من الأسواق المتميزة جدًا الموجودة في المملكة العربية السعودية والتي يوجد بداخلها مجموعة كبيرة من المنتجات المتميزة.

وأسعار أسواق العثيم السعودية دائمًا أسعار متميزة جدًا ومنافسة للجميع، ودائمًا ما ينتظر كافة المواطنين والمقيمين و السائحين و الوافدين و العلملين و الحجاج و المعتمرين في المملكة العربية السعودية العروض والتخفيضات التي تقدمها أسواق العثيم، وذلك لأنها متوفرة في كل الأماكن في المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أن تمتد شبكة فروع العثيم إلى خارج شبه الجزيرة العربية لتصل إلى شمال أفريقيا و ربما قارات أخرى لتكون بذلك شركة سعودية الجنسية عابرة للقارات وشركة العثيم قادرة على أن تكون شركة عابرة للقارات فهي تمتلك رأس المال الكافي و كثير من الكوادر المحترفة التي تتقن العمل بنجاح مع تخطيط مدروس و دقيق

أهم العروض والتخفيضات لشهر الصيف داخل أسواق العثيم السعودية يوليو 2022

تقدم أسواق العثيم مجموعة كبيرة من العروض هذه الأيام بمناسبة فصل الصيف، وإليكم بعض هذه العروض فيما يلي:

• جبنة رومي 250 جرام بسعر 21.95 ريال سعودي.

• لبن هالي كامل الدسم 1 لتر بسعر 14.95 ريال سعودي.

• فرات بانيه دجاج 1 كيلو بسعر 34.95 ريال سعودي.

• بالهنا لبن كامل الدسم 450 جرام بسعر 5.95 ريال سعودي.

• فيبا 4 لتر+2 لتر بسعر 65.95 ريال سعودي.

• جبنة ريكفورد مستورد 250 جرام بسعر 49 ريال سعودي.

• المتحدة بسطرمة مستورد 25 جرام بسعر 59 ريال سعودي.

• حلواني قشطة فرخة 250 جرام بسعر 42.95 ريال سعودي.

• حلواني حبش 250 جرام بسعر 59.95 ريال سعودي.

• اللحامي صدور رومي 250 جرام بسعر 42.95 ريال سعودي.

• اللحامي لانشون انواع 250 جرام بسعر 24.95ريال سعودي.

• حلواني لانشون سادة 250 جرام بسعر 32.95 ريال سعودي.