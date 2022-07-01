شوف أحلى المفاجآت و أقوى العروض على اﻷجهزة اﻹلكترونية داخل فروع مكتبات جرير ﻻ تضيع الفرصة و إنزل و شارع بالشراء

​ داخل مكتبات جرير عروض الصيف مختلفة تمامًا يوليو 2022، في المملكة العربية السعودية في الأيام القليلة الماضية عدد كبير من المقيمين والوافدين والعاملين و السائحين و الحجاج والمعتمرين في المملكة العربية السعودية يتساءلون عن العروض القوية والتخفيضات المتميزة التي يتم تقديمها داخل مكتبات جرير لفصل الصيف، وذلك لأن خلال الموقع الإلكتروني مكتبات جرير تم الإعلان عن أن عروض الصيف هذا العام ستكون تخفيضات كبيرة وسوف تصل إلى 50% من السعر الأًصلي، و موضوع اليوم سيكون عن العروض والتخفيضات الموجودة داخل مكتبات جرير هذه الأيام خلال شهر يوليو 2022.

​ المقر الرئيسي مكتبات جريرفي المملكة العربية السعودية

يوجد المقر الرئيسي من مكتبات جرير داخل مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، وهذا هو أول فرع تم إنشائه من هذه المكتبة، وكان في البداية عبارة عن مكتبة صغير لبيع الأدوات المدرسية وكافة مستلزماتها ولكن الآن أصبح أكبر سبكة من فروع المكتبات الموجودة في المملكة العربية السعودية، هي أكبر المكتبات في تجارة الأدوات والأجهزة الإلكترونية وملحقاتها بالإضافة إلى المستلزمات المدرسية. و مكتبات جرير تشكل شبكة فروع داخل شبه الجزيرة العربية و ليست في المملكة العربية السعودية فقط. هذا و من المتوقع أن تمتد شبكة فروع مكتبات شركة جرير إلى خارج شبه الجزيرة العربية قريبآ لتكون بذلك شركة سعودية الجنسية عابرة للقارات

​ داخل مكتبات جرير عروض الصيف مختلفة تمامًا يوليو 2022

توجد هذه الأيام مجموعة كبيرة من التخفيضات داخل مكتبات جرير السعودية وسوف أقدم بعض منها فيما يلي:

• هواوي ميت بوك 14 اس بسعر 4999 ريال سعودي.

• اتش بي اومن بسعر 5999 ريال سعودي.

• ديل اكس بي اس 13 بسعر 7399 ريال سعودي.

• مايكروسوفت سيرفس باك 2 3 بسعر 5999 ريال سعودي.

• ديل اكس بي اس 13 بسعر 7399 ريال سعودي.

• ديل الين وير ام 15 كمبيوتر محمول للألعاب 15 بوصه بسعر 7999 ريال سعودي.

• كمبيوتر محمول ديل 13 بوصة بسعر 7399 ريال سعودي.

• ديل انسبايرون 13 بوصة بسعر 3899 ريال سعودي.

• كمبيوتر محمول ديل انسبيرون 13 بوصه بسعر 3099 ريال سعودي.

• ابل ماك بوك برو 16 ام بسعر 11399 ريال سعودي.

• هواوي ميت بوك اكس برو كمبيوتر محمول 13 بوصة بسعر 5499 ريال سعودي.

• ابل ماك بوك برو 13 كمبيوتر محمول 13 بوصة بسعر 6999 ريال سعودي.