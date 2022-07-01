انت الان تتابع خبر الطريقة الأصلية لعمل القراقيش بالسمسم في المنزل.. أحلي من الجاهز والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - سوف نقدم لكم من خلال الآتي أبسط وأسهل الخطوات لعمل القراقيش بالسمسم في المنزل.
*مكونات عمل القراقيش بالسمسم:
ـ كيلو من الدقيق الأبيض.
ـ نصف معلقة صغيرة من الملح.
ـ كوب ونصف من السمن النباتي.
ـ 2 معلقة كبيرة من السمسم.
ـ معلقة كبيرة من اليانسون الخشن.
ـ كوب من الحليب الدافئ.
ـ معلقة صغيرة من السكر.
ـ كمية من السمسم المحمص.
ـ معلقة كبيرة من الشمر.
*طريقة التحضير:
ـ نقوم بإحضار إناء عميق، ونضع به الخميرة الفورية، ونضيف عليها السكر، وقليل من الحليب السائل، ونقلب المكونات سوياً، حتي تذوب تماماً.
ـ نقوم بنخل الدقيق جيداً بالمنخل، ثم نضيف عليه الملح، ومعلقة السمسم ومعلقة الشمر، واليانسون ونقلب المكونات، مع بعض حتي تختلط تماماً.
ـ بعد ذلك نقوم بقدح كوب ونصف من السمنة، علي نار هادئة ومن الممكن إضافة الزبدة، علي حسب الرغبة ثم نتركها حتي تبرد قليلاً، ويمكن تقليبها مع الدقيق.
ـ نسكب السمن علي الدقيق، ونبسها باليد حتي يصبح الدقيق طرياً، ثم نضيف خليط الخميرة، ونقلب المكونات سوياً.
ـ بعد ذلك نضيف باقي كمية الحليب السائل بالتدريج، مع عجن المكونات سوياً حتي نحصل علي، عجينة متماسكة ولينة، يسهل تشكيلها باليد.
ـ نغطي العجينة ونتركها في مكان دافئ، حتي تتخمر فقد تستغرق ما بين ساعة وساعة ونصف، علي الأقل.
ـ بعد تخمير العجينة يتم تقطيع العجينة إلي كرات متوسطة الحجم، ونأخذ كره من العجين، ونقوم بفردها علي سطح نظيف، علي شكل حبل ثم نقوم بفرد الحبل قليلاً، بحيث يكون عرضه 1 سم.
ـ نقوم بتكرار هذه الخطوة مع باقي كمية العجين، حتي ننتهي من العجين الموجود، ثم نحضر صواني ونرص بها القراقيش.
ـ نقوم بنثر القليل من السمسم علي وجه القراقيش علي حسب الرغبة، ونغطي القراقيش ونتركها جانباً حتي يكتمل تخمرها، لمدة نصف ساعة.
ـ بعد كدة نخبز القراقيش، في فرن مسخن مسبقاً علي درجة حرارة 180 مئوية، لمدة 15 دقيقة، حتي تنضج، وتأخذ اللون الذهبي.
ـ بعد تسوية القراقيش، نخرجها من الفرن ونتركها جانباً تبرد، ثم تقدم بجانب الشاي أو الحليب، بالهناء والشفاء.
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*نصائح مهمة لنجاح وصفات المعجنات:
ـ ابدئي بنخل الدقيق جيداً حتي تتأكدي من خلو الخليط من أي كتل أو شوائب.
ـ يمكنك أيضاً استبدال الزبدة بزيت الذرة.
ـ ويمكنك استبدال الماء بالحليب السائل لكي تكون العجينة طرية وهشة.
ـ يجب أن يكون الحليب بدرجة حرارة الغرفة عند العجن.