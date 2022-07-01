الطريقة الأصلية لعمل القراقيش بالسمسم في المنزل.. أحلي من الجاهز

*مكونات عمل القراقيش بالسمسم:

ـ كيلو من الدقيق الأبيض.

ـ نصف معلقة صغيرة من الملح.

ـ كوب ونصف من السمن النباتي.

ـ 2 معلقة كبيرة من السمسم.

ـ معلقة كبيرة من اليانسون الخشن.

ـ كوب من الحليب الدافئ.

ـ معلقة صغيرة من السكر.

ـ كمية من السمسم المحمص.

ـ معلقة كبيرة من الشمر.

*طريقة التحضير:

ـ نقوم بإحضار إناء عميق، ونضع به الخميرة الفورية، ونضيف عليها السكر، وقليل من الحليب السائل، ونقلب المكونات سوياً، حتي تذوب تماماً.

ـ نقوم بنخل الدقيق جيداً بالمنخل، ثم نضيف عليه الملح، ومعلقة السمسم ومعلقة الشمر، واليانسون ونقلب المكونات، مع بعض حتي تختلط تماماً.

ـ بعد ذلك نقوم بقدح كوب ونصف من السمنة، علي نار هادئة ومن الممكن إضافة الزبدة، علي حسب الرغبة ثم نتركها حتي تبرد قليلاً، ويمكن تقليبها مع الدقيق.

ـ نسكب السمن علي الدقيق، ونبسها باليد حتي يصبح الدقيق طرياً، ثم نضيف خليط الخميرة، ونقلب المكونات سوياً.

ـ بعد ذلك نضيف باقي كمية الحليب السائل بالتدريج، مع عجن المكونات سوياً حتي نحصل علي، عجينة متماسكة ولينة، يسهل تشكيلها باليد.

ـ نغطي العجينة ونتركها في مكان دافئ، حتي تتخمر فقد تستغرق ما بين ساعة وساعة ونصف، علي الأقل.

ـ بعد تخمير العجينة يتم تقطيع العجينة إلي كرات متوسطة الحجم، ونأخذ كره من العجين، ونقوم بفردها علي سطح نظيف، علي شكل حبل ثم نقوم بفرد الحبل قليلاً، بحيث يكون عرضه 1 سم.

ـ نقوم بتكرار هذه الخطوة مع باقي كمية العجين، حتي ننتهي من العجين الموجود، ثم نحضر صواني ونرص بها القراقيش.

ـ نقوم بنثر القليل من السمسم علي وجه القراقيش علي حسب الرغبة، ونغطي القراقيش ونتركها جانباً حتي يكتمل تخمرها، لمدة نصف ساعة.

ـ بعد كدة نخبز القراقيش، في فرن مسخن مسبقاً علي درجة حرارة 180 مئوية، لمدة 15 دقيقة، حتي تنضج، وتأخذ اللون الذهبي.

ـ بعد تسوية القراقيش، نخرجها من الفرن ونتركها جانباً تبرد، ثم تقدم بجانب الشاي أو الحليب، بالهناء والشفاء.

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*نصائح مهمة لنجاح وصفات المعجنات:

ـ ابدئي بنخل الدقيق جيداً حتي تتأكدي من خلو الخليط من أي كتل أو شوائب.

ـ يمكنك أيضاً استبدال الزبدة بزيت الذرة.

ـ ويمكنك استبدال الماء بالحليب السائل لكي تكون العجينة طرية وهشة.

ـ يجب أن يكون الحليب بدرجة حرارة الغرفة عند العجن.