نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده هايبر بنده تعود من جديد لتبهر عملائها القيمين بأقوى الخصومات في المقال التالي

عروض بنده هايبر بنده تعود من جديد مع أقوى الخصومات والتخفيضات مع عروض تحدي التوفير، التي تقدمها باستمرار لعملائها القيمين على العديد والعديد من المنتجات ومستلزمات المنزل مثل عروض قسم الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، : قسم السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية الجبارة معروض نصف السعر وعرض 1+1 وغيرها، مع العلم أن جميع هذه العروض متوفرة من خلال جميع فروع شركة بنده هايبر بنده المنتشرة حول المملكة العربية السعودية والتي توفر أفضل خدمة لعملائها الكرام من خلال توفير طاقم عمل قادر على تقديم الخدمه والمساعدة في كل وقت يستمر العرض لمدة أسبوع بجميع فروع بنده وهايبر بنده بتاريخ 29/6/2022 الموافق 30 ذو القعدة 1443. عروض بنده هايبر بنده تعود من جديد لتبهر عملائها القيمين بأقوى الخصومات غلاية فيلبس سعة 1.7 لتر بسعر 119.00 ريال بدلاً من 139.00 ريال.

قلاية بدون زيت كي أون، سعة 17 لتر بسعر 329.00 ريال بدلاً من 359.00 ريال.

قلاية مولينيكس سعة1 لتر، بسعر 209.00 ريال بدلاً من 279.00 ريال.

قطاعة كولين، بسرعة 300 وات، بسعر 55.00 ريال بدلاً من 79.00 ريال.

محضر طعام كولين 6 × 1، بسعر 199.00 ريال بدلاً من 299.00 ريال.

غلاية كهربائية أريني، بسعر 49.00 ريال بدلاً من 109.00 ريال.

خلاط يدوي كي أون تعمل بقوة 300 وات، بسعر 49.00 ريال

عجانة اي تي سي، بسعر 89.00 ريال بدلاً من 119.00 ريال.

غلاية كهربائية ستانلس ستيل كينوود، سعة 1.7 لتر، بسعر 115.00 ريال بدلاً من 189.00 ريال. عروض الأجهزة الكهربائية من بنده تلفزيون سكاي ورث، 32 بوصة، LED بسعر 499.00 ريال بدلاً من 899.00 ريال.

جوجل كروم كاست 3، بسعر 159.00 ريال بدلاً من 229.00 ريال.

تلفزيون دورا، 50 بوصة، LED، بسعر 1299.00 ريال بدلاً من 2199.00 ريال خدمة التوصيل والتركيب مجاني.

تلفزيون توشيبا سمارت، 58 بوصة، بسعر 2399.00 ريال بدلاً من 3099.00 ريال.

تلفزيون سامسونج 40 بوصة، بسعر 1299.00 ريال بدلاً من 1642.00 ريال. عروض الإلكترونيات من بنده تابلت بريف بسعر 729.00 ريال بدلاً من 789.00 ريال.

ساعة زكية ريكسون 40 ملم، متنوعة بسعر 169.00 ريال بدلاً من 299.00 ريال.

كابل أيفون فو وي 1.5 متر، بسعر 29.00 ريال بدلاً من 39.00 ريال.

سماعة بلوتوث لاسلكية بلون أبيض من إنفنكس، بسعر 75.00 ريال بدلاً من 89.00 ريال.

روتر منزلي زد تي اي، بسعر 329.00 ريال بدلاً من 369.00 ريال. عمر شويل - جدة عروض بنده هايبر بنده تعود من جديد لتبهر عملائها القيمين بأقوى الخصومات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده هايبر بنده تعود من جديد لتبهر عملائها القيمين بأقوى الخصومات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.