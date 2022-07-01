شوف تقسيط ايفون ١٣ برو ماكس عملاق آبل من نون السعودية بسعر الكاش وخصومات كبيرة

تقدم شركة نون السعودية خدمة تقسيط ايفون ١٣ برو ماكس بسعر الكاش بدون فوائد لعملائها، سواء كانوا مواطنين سعوديين أو مقيمين، وتعتبر نون من أكبر المتاجر الإلكترونية في العالم والسعودية، كما تقدم العديد من التسهيلات عند الشراء من متاجرها، ويعتبر قسم الهواتف الذكية أكبر الأقسام داخل متاجر شركة نون السعودية، ومن أكثر الهواتف التي تحظى بإقبال شديد على الشراء جوال iPhone 13 pro Max، ويرجع السبب في ذلك إلى قوة ومتانة هذه الهواتف التي تحتل المرتبة الأولى عالميًا من حيث نسبة البيع والأرباح التي تحققها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على تقسيط ايفون ١٣ برو ماكس من شركة نون السعودية.

تقسيط ايفون ١٣ برو ماكس من نون السعودية

تعمل الشركة على تقديم تسهيلات على السلع التي تقدمها لعملائها، حيث يستطيع أي مواطن أو مقيم تقسيط iPhone 13 pro Max من الشركة بدون فوائد وبسعر الكاش، وسوف نتعرف معكم على سعر الهاتف وقيمة القسط الشهري وقيمة الخصم على الجوال وهى كما يلي:-

سعر ايفون ١٣ برو ماكس من نون السعودية ٧٤٩٩ ريال سعودي، قيمة الخصم على الهاتف ٢٠٠ ريال سعودي.

من نون السعودية ٧٤٩٩ ريال سعودي، قيمة الخصم على الهاتف ٢٠٠ ريال سعودي. رسوم شحن الهاتف ١٢ ريال سعودي.

تبدأ قيمة الدفعات الشهرية على الهاتف بـ ٦٢٥ ريال سعودي.

تبلغ سعة الذاكرة الداخلية للجوال ١ تيرا، كما تبلغ سعة الذاكرة العشوائية ٦ جيجا بايت.

مواصفات iPhone 13 pro Max

سوف نتعرف معكم متابعينا على مواصفات ايفون ١٣ برو ماكس ١ تيرا من شركة نون السعودية وهى كما يأتي:-

الجوال يأتي بشاشة رائعة من حيث الحجم ونقاء الصورة وهى من نوع super Retina XDR OLED. مساحة الشاشة تبلغ ٦.٧ بوصة، كما تبلغ دقتها ١٢٨٤×٢٧٧٨ إنش وكثافتها ٤٥٨ بكسل. الشاشة تدعم أبعاد العرض الجديد بنسبة ٩:١٩.٥ لكي تعرض محتوى أكبر. تحتوي الشاشة على طبقة حماية من الزيوت، كما تعمل على حمايتها من التبصيم. يدعم الجوال تركيب شريحتي اتصال واحدة إلكترونية والثانية من نوع Nano SIM. الجوال يحتوي على معالج من نوع A15 Bionic بتكنولوجيا ٥ نانو وهو من أقوى معالجات شركة آبل الأمريكية، كما يحتوي على معالج رسوميات من نوع Apple GPU 5 Core. سعة الذاكرة الداخلية الصلبة للهاتف ١ تيرا، كما تبلغ ذاكرة الرام ٦ جيجا بايت. الهاتف يحتوي على أربعة كاميرات خلفية، تبلغ دقة الكاميرا الخلفية الأولى الأساسية ١٢ ميجا بكسل. يأتي الجوال بكاميرا أمامية مزدوجة، تبلغ دقة الكاميرا الأولى ١٢ ميجا بكسل، والثانية من نوع SL 3D. الهاتف يدعم تشغيل شبكات الجيل الخامس 5G، كما يدعم باقي الشبكات الأخرى.

طريقة التواصل مع متجر نون السعودية

هناك عدة طرق يمكننا من خلالها التواصل مع متاجر نون السعودية وهى كما يلي:-