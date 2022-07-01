دعاء لجلب الرزق في العشر الأوائل من ذي الحجة.. ردد اللهم إني أعوذ بك من الفقر

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رياض - احمد صلاح - ينقب الكثير من رواد السوشيال ميديا حالياً على دعاء لجلب الرزق في العشر الأوائل من ذي الحجة، وذلك لأنها من الايام المباركة التي تفتح فيها أبواب السماء ويستجيب فيها الله للدعاء، ويقوم جميع المسلمين بترديدها باستمرار للحصول على الرزق الكثير.

دعاء لجلب الرزق في العشر الأوائل من ذي الحجة

ويعتبر دعاء جلب الرزق من أكثر الأشياء التي يريد معرفتها جميع المسلمين حالياً في الأيام المباركة، وأولهم جاء عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال “اللهم إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والجُبْنِ والبُخْلِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجالِ”.

دعاء جلب الرزق لا يرد

اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيداً فقرّبه، وإن كان قريباً فيسّره، وإن كان قليلاً فكثّره، وإن كان كثيراً فبارك لي فيه.

اللَّهمَّ إني أعوذُ بك من الفقرِ ، وأعوذُ بك من القِلَّةِ والذِّلَّةِ ، وأعوذُ بك أن أَظْلِمَ أو أُظْلَمَ.

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. يا الله، يارب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقاً واسعاً حلالاً طيباً، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهمَّ إني أسألُك رزقًا طيبًا وعلمًا نافعًا وعملًا متقبلًا