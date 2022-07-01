هل تعلمين الطريقة التي يمشي بها زوجك تعكس شخصيته وتكشف اسراره وصفاته؟! .. اكتشف المزيد

1- إن كان زوجك يسير منحنياً قليلاً إلى الأمام وبخطوات سريعة، فهذا يعني أنه لا يحب كثرة الكلام ويفضل أن تذهبي، أثناء تحدثك إليه، مباشرة إلى الهدف.

فهو شخص ذكي وعقلاني ومنتج الا ان أكثر ما يزعجه هو الثرثرة فتخلي عنها تماماً لتتمكني من اختبار السعادة في حياتك الزوجية.

2- في حال كان زوجك يسير مع دفع صدره إلى الأمام وإرجاع كتفيه إلى الخلف، فهذا يعني أنه يتمتع بشخصية مؤثرة. كما أنه يتسم بصفات جذابة.

ولكي تعيشي السعادة إلى جانبه الأفضل أن تتقبلي علاقات الصداقة التي ينسجها مع عدد كبير من الأشخاص.

3- إذا كان زوجك يسير مع جعل ساقيه تحملان كل وزن جسمه، فهذا يعني أنّه يحب الاهتمام بمظهره ويركز على عمله أيضاً. أما أفضل طريقة لتعيشي السعادة برفقته فهي أن تساعديه على اختيار ملابسه وأن تتفهمي ظروف عمله.

لكن لا تتخلي عن اقتراح إجازة ممتعة تمضيانها معاً بين الحين والآخر.

4 - إذا كان زوجك يسير مع تركيز ناظريه على الأرض. فهذا يعني أنّه يتسم بالتهذيب والحذر والهدوء. إلا أنه يفضل الانطواء على نفسه في الكثير من الأحيان. أما الطريقة المثلى التي يمكنك اتباعها لتحققي السعادة معه فهي أن تساعديه على التخلص من وحدته.

ويمكن ذلك من خلال دعوته للخروج إلى مكان ما أو دعوة بعض أصدقائه والمقربين منكما لزيارتكما بين الحين والآخر.