انت الان تتابع خبر حقيقة وفاة فتاة الاستوب السودانية المهندسة إسلام محمد (اتفرج) والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، اليوم الجمعة 1 يوليو / تموز 2022، بعد أن نشرت صفحات ومواقع إعلامية محلية، خبر وفاة فتاة الاستوب المهندسة اسلام التي اشتهرت خلال الفترة الماضية.

ونشرت تلك المصادر خبر وفاة فتاة الاستوب مهندسة اسلام جراء هبوط عام في الدورة الدموية وذلك نقلا عن صفحات إعلامية، قبل أن تستدرك الموقف وتتراجع عن النبأ المنقول عقب الإعلان عن عدم صحته.

وفاة فتاة الاستوب:

وفي سياق متصل، فاجأت الفتاة السودانية المهندسة إسلام محمد، الشهيرة بـ"فتاة الاستوب" التي رفعت لافتة "عايزة عريس وأقبل التعدد" متابعيها خلال بث مباشر بطلب الطلاق من عريسها بعد أقل من أسبوعين على زواجهما.

وأرجعت المهندسة إسلام سبب طلبها الطلاق إلى هروبه بهدايا حفل الزفاف وعدم إخبارها بأنه متزوج من ثلاث نساء. وقالت خلال الفيديو :"بعد اللي حصل منك، ما أظن استمر معك، فإن شاء الله لما تجي الخرطوم، حنبدأ إجراءات الطلاق".

وأضافت السؤال اللي يطرح نفسه النور" زوجها" وين؟!.. النور سافر بلده العباسية.. انبهر لما شاف الهدايا والقروش.. اللي تقدمت لنا.. انبهر بها وسافر".

وتابعت فتاة الاستوب: "النور أكبر زوج كذاب وقال أنه متزوج امرأة واحدة وزوجته موافقة على زواجنا.. الحقيقة النور متزوج ثلاثة وأنا الرابعة. أنا من يوم الزفاف قاعدة في بيتنا انتظرناه تاني يوم ماجه.. يعني هو لحد اللحظة ما دخل علي.. والدته طلبت فطور العريس وابنها ما دفع مهر."

ووجهت حديثها لزوجها قائلة :" أنا قلت عاوزة زوج يسترني.. رجل سترة، وأنت رجل فضيحة.. تقول زوجتي تكذب وأنت كذاب".

قصة الفتاة السودانية انشغلت بها مواقع التواصل الاجتماعي والأوساط السودانية ثلاث مرات الأولى بعد وقوفها على إحدى الإشارات "إستوب" ورفعها لافتة " عايزة عريس.. وأقبل بالتعدد".

وأطلق المتابعون على المهندسة إسلام بعد ذلك فتاة الاستوب السودانية، حيث تزوجت في وقت لاحق وحضر حفل زفافها الآلاف من السودانيين، قبل أن تطلق الطلاق مؤخرا.