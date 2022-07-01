نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مستلزمات العيد من أسواق لولو الرياض بأقوى التخفيضات على البقالة في المقال التالي

تحتفل أسواق لولو الرياض ماركت بحلول عيد الأضحى المبارك وتهنئ الشعب السعودي والمغتربين وتقدم لهم أقوي العروض الأسبوعية وتوفرها لمدة أربع أيام على مستلزمات العيد باصناف مختلفة من البضائع المتنوعة باسعار منافسة، جهزي أحتياجاتك الضرورية حيث توفر الكثير من العروض مثل الخضروات والفاكهة الطازجة والبقالة واللحوم والأسماك والدجاج، كما يمكنكم شراء الوجبات الجاهزة والأستغاء عن تحضير الأكلات بالمنزل، يبدأ العرض من لولو الرياض الاسبوعية 29 يونيو 2022 الموافق 30 ذو القعدة 1443 حتى 2 يوليو 2022. عروض مستلزمات العيد من أسواق لولو الرياض بأقوى التخفيضات طماطم سورية، سعر الكيلو 2.95 ريال بدلاً من 5.95 ريال وفر 3.00 ريال.

كرتونة دجاج دو مجمدة وزن القطعة 1.100 جرام × 10 قطع، سعر الكرتون 173.95 ريال بدلاً من 202.00 ريال وفر 28.05 ريال.

نصف لحم نعيمي شاه سعودي يزن من 8 كيلو إلى 10 كيلو، بسعر 345.00 ريال بدلاً من 499.50 ريال وفر 154.50 ريال.

لحم شاه نعيمي كامل بوزن 20 كيلو حتى 25 كيلو، بسعر 689.00 ريال بدلاً من 999.00 ريال وفر 310.00 ريال.

الوليمة ستايل أرز سيلا، بسمتي 10 كيلو بسعر 59.95 ريال بدلاً من 71.95 ريال وفر 12.00 ريال.

كرتونة أبو قوس حليب طويل الأجل كامل الدسم 12 حبة × 1 لتر، بسعر 53.95 ريال بدلاً من 69.95 ريال وفر 16.00 ريال. عروض لمدة أربع أيام على المأكولات البحرية واللحوم الطازجة من لولو الرياض على البقالة روبيان مزارع طازجة، بسعر 27.95 ريال بدلاً من 34.90 ريال وفر 6.95 ريال.

روبيان مطبوخ سعر الكيلو 26.95 ريال بدلاً من 39.90 ريال وفر 12.95 ريال.

شرائح سمك بياض النيلي الطازج، متوفر لمدة ثلاث أيام بسعر 37.95 ريال بدلاً من 49.90 ريال وفر 11.95 ريال.

سمك بياح، سعر الكيلو 7.95 ريال بدلاً من 10.95 ريال وفر 4.00 ريال.

سمك الدنيس الأسود، سعر الكيلو 29.95 ريال بدلاً 39.95 ريال وفر 9.90 ريال.

سمك بلطي محلي، سعر الكيلو 19.95 ريال بدلاً من 24.95 ريال وفر 4.95 ريال.

لحم عجل هندي الربع الأمامي سعر الكيلو 32.95 ريال بدلاً من 39.90 ريال وفر 6.95 ريال.

لحم جمل محلي طازج بالعظم، سعر الكيلو 19.90 ريال بدلاً من 36.90 ريال وفر 17.00 ريال. مستلزمات العيد من الوجبات الجاهزة بأسواق لولو الرياض برياني / بخاري دجاج، سعر الكيلو 19.95 ريال بدلاً من 23.50 ريال وفر 3.55 ريال.

فطيرة بالسجق 6 قطع، بسعر 10.95 ريال بدلاً من 13.20 ريال وفر 2.25 ريال.

كوكيز بالقرفة سعر الكيلو 24.95 ريال بدلاً من 35.75 ريال وفر 10.80 ريال.

سمك بالثوم سعر الكيلو 36.90 ريال بدلاً من 45.00 ريال وفر 8.10 ريال. عمر شويل - جدة عروض مستلزمات العيد من أسواق لولو الرياض بأقوى التخفيضات على البقالة - ثقفني

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